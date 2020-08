Annika har lagt Danmark bag sig

Annika er ikke set længe i rederne i Ravsted og Havsted, hvor hun har opholdt sig siden, hun blev fordrevet fra reden i Smedager af det unge storkepar Bonnie og Clyde.

- Ingen har set Annika de sidste syv til otte uger - altså siden begyndelsen af juli, fortæller Mogens Lange.

- Hun er helt sikkert rejst mod Afrika, og lige nu går hun nok rundt et sted i Mellemøsten eller måske endda i Egypten, hvis det ellers har været godt flyvevejr.

Annika prøvede at holde skansen i reden i Smedager, da Tommy forsvandt i de første dage i maj. Men det lykkedes ikke for den ellers erfarne hunstork at forsvare de seks æg hun og magen Tommy nåede at lægge.

Det unge storkepar, Bonnie og Clyde, som i mellemtiden var kommet til Smedager, ville bare have den rede, og det var to mod en. Så det endte med, at Annika efter flere kampe fortrak fra Smedager og reden, hvor hun i ti år har opfostret unger sammen med nu afdøde Tommy.

Slog sig ned i nærheden

Efter hun blev fordrevet fra sin gamle rede, slog hun sig ned i Ravsted og Havsted få kilometer fra Smedager - indtil hun valgte at begynde trækket mod syd.

Annika er mellem 13 til 14 år, vurderer eksperterne, og hos storkene.dk regner de med, at hun klarer sig fint igennem den kommende vinter, og at hun vender tilbage til Smedager i foråret 2021.

- Altså Annika er en erfaren stork, der ved hvordan man overlever, hvor føden er osv., så vi regner helt sikkert med at se hende igen - forhåbentlig med en ny partner, siger Mogens Lange.

Kampen om reden venter igen

Men da Bonnie og Clyde nok også vender tilbage til Smedager, så regner Mogens Lange med, at der højst sandsynlig bliver kamp om den populære tv-rede.

- Annika kommer med stor sandsynlighed også tidligt næste forår, og hvis hun har en ny mage med, så vil de kunne klare at forsvare sig i reden i Smedager, når Bonnie og Clyde også kommer og med stor sikkerhed vil forsøge at erobre den samme rede, mener Mogens Lange.

- Men kommer hun alene, så kan det blive svært for hende at insistere på at blive i Smedager-reden. Jeg tror, at hendes erfaring hurtigt vil få hende til at opgive kampen mod Bonnie og Clyde og i stedet slå sig ned i en af rederne i nærheden, mener storkeeksperten, der også mener, at det er mindre sandsynligt at Bonnie og Clyde vil opgive at slå sig ned i Smedager og finde en anden rede i nærheden.

- Deres instinkter vil få det unge par til at insistere på Smedager-reden, da det var her de fik deres første unge på vingerne fra, siger Mogens Lange.

- Og deres uerfarenhed gør, at de nok ikke så let vil trække sig fra kampen om den rede, og gå i gang med at yngle i en anden rede.

Hvordan dramaet ender næste år, ved vi ikke. Men der er stadig håb for to ynglende storkepar i Sønderjylland i 2021.