Bonnie & Clyde: Her er historien bag de nye storkenavne

Bonnie og Clyde bor i storkereden i Smedager, de spiser fisk, padder og insekter, og så lever de et flyvende liv.

Bonny og Clyde i Smedager. Foto: TV SYD og Storkene.dk

Det er ikke lige de associationer, man får, når man nævner Bonnie og Clyde. I stedet forestiller de fleste sig nok et ungt amerikansk forbryderpar, der røvede banker og købmænd, og som har flere liv på samvittigheden.

Jeg forestiller mig ikke, at storkene kommer flyvende med maskinpistoler Lillian Buckley, bibliotekar, Aabenraa Bibliotek

Historien om 1930’ernes amerikanske Bonnie og Clyde kender bibliotekaren, Lillian Bukley, på Aabenraa Bibliotek rigtig godt.

- De unge amerikanere kom fra fattige kår, men havde begge drømmen om et luksuriøst liv. Bonnie og Clyde havde et romantisk Romeo og Julie-forhold, og det viste sig kort inde i deres forhold. Clyde kom i fængsel, og her viste Bonnie sin kærlighed til ham. Hun smuglede simpelthen en pistol ind til ham, fortæller hun og tilføjer, at de mødtes i Texas og bevægede sig længere op i sydstaterne for at røve banker og lokale købmænd.

Billederne i bogen viser Bonnie og Clydes gennemhullede bil og ligene af forbryderparret. Foto: Jeppe Jensen, TV SYD

Lillian Buckley fortsætter:

- På et tidspunkt flygter Bonnie og Clyde fra politiet, og på gerningsstedet finder politiet et kamera og filmruller. De viser sig at gemme på billeder af det berygtede forbryderpar. På billederne poserer Bonnie og Clyde i smart tøj og med maskinpistoler, og det fik dem til at blive populære blandt befolkningen.

Bibliotekaren fortæller, at de amerikanske medier fik kendskab til billederne, politiet havde fundet, og pludselig var Bonnie og Clyde på avisernes forsider.

- De bliver dog upopulære igen, fordi de skyder en politimand, og da det så lykkes politiet at få forbryderparret stoppet i deres bil, bliver den gennemhullet af politiets skudsalve, siger Lillian Buckley.

Bonnie og Clyde døde henholdsvis 23 og 25 år i april i 1934.

Læs også Nu er stemmerne talt op: Nyt storkepar har fået navne

Storke med maskinpistoler

Selvom Bonnie og Clyde fra storkereden i Smedager ikke har slået andre storke ihjel, har de amerikanske Bonnie og Clydes adfærd haft indflydelse på valget af navneforslag fra nogle af TV SYDs seere.

Lillian Buckley forstår godt, at nogle forbinder amerikanske Bonnie og Clyde med storkene i Smedager, men med et glimt i øjet siger hun:

- Jeg forestiller mig ikke, at storkene kommer flyvende med maskinpistoler.

Lillian Buckley kender godt til historien om Bonnie og Clyde, og forstår godt, at nogle forbinder den amerikanske udgave af navnene med storkeparret i Smedager, som har jaget Annika væk fra sin rede og selv overtaget den. Foto: Jeppe Jensen, TV SYD

Naturens gang

Bibliotekaren tror, at storkene i Smedager er ligeglade med deres navne. Hun synes også, at det kan være synd, at storkene får navnene, som man forbinder med et forbryderisk, amerikansk par.

- Jeg synes ikke, man kan tilegne storke, der flyver rundt med en fuglehjerne, menneskelige egenskaber. Så derfor er det lidt uretfærdigt, at de har fået navnene, Bonnie og Clyde, siger Lillian Buckley.

Hun mener, det unge storkepar gør det, der er naturligt i fugleverdenen, og så kan 1930'ernes amerikanske historie være historie.