Bonnie og Clyde har sat kurs mod de varme lande

Storkeåret 2020 er ovre. Alle storke er fløjet sydover. Senest Bonnie og Clyde i denne uge.

- Vi er sikre på, at Bonnie og Clyde er trukket sydpå. De er sidst set mandag formiddag ca. kl. 11. Siden har de ikke været på reden, som de ellers har været flittige til at sove i, efter ungen Ronja forlod den i sidste uge, fortæller Mogens Lange fra Storkene.dk.

- Det er på høje tid, at de kommer afsted. Det er faktisk lidt sent, for vejret bliver ikke bedre på deres færd derned. De møder efterårsvejr med modvind og regn på den første del af turen, siger Mogens Lange med henvisning til, at Bonnie og Clyde ikke kunne flyve, før de var færdige med deres forpligtelser over for Ronja.

Mogens Lange og alle andre storkevenner kan se tilbage på en begivenhedsrig sæson, der har budt på både glæder og skuffelser.

Det endte lykkeligt

Storkeparret Tommy og Annika indtog planmæssigt reden i Smedager i foråret, hvorefter reden hurtigt blev fyldt med æg. Det skabte store forventninger til, at storkeunger endnu en gang skulle komme til verden foran TV SYDs og Storkene.dks webkamera. Men sådan skulle det ikke gå. Tommy døde, og Annika måtte rømme reden, da Bonnie og Clyde efter nogle blodige opgør bemægtigede sig den.

- Det var en trist afslutning med farvellet til Tommy og Annika. Det endte dog lykkeligt, idet der kom et nyt par og gennemførte en ynglesæson, siger Mogens Lange, der forventer, at Bonnie og Clyde næste forår kommer tilbage og yngler.

Træk på mange tusinde kilometer

Storkene fra Smedager er altså lige nu på vej mod det afrikanske kontinent, hvor de skal overvintre. De foretrækker at flyve i flok, når de trækker ned over Østeuropa og Mellemøsten for til sidst at flyve hen over Suez Kanalen og Egypten til Afrika.

Det er ikke usædvanligt, at storkene trækker mellem 12.-14.000 kilometer, hvorefter de atter begiver sig mod nord omkring nytår.

Storke ses ikke ret meget nordligere i Europa end i Danmark.