Se storkeungens rejse fra vugge til egne vinger

Siden midten af maj har man kunne følge storkeparret Bonnie og Clydes forsøg på at stifte familie i storkereden i Smedager.

Når man tænker på, at det er storkeforældrenes første gang, så har de klaret det til UG – det er flot klaret af dem, Mogens Lange, storkeekspert ved storkene.dk

Nu er den sidste del af familien ved at blive klar til at forlade reden for at flyve sydpå, men vejen dertil har ikke været uden udfordringer.

- Forældrene har ikke prøvet det før. Det var helt tydeligt, da de forlod ungen i reden for at flyve ned og spise og drikke, da ungen var kun to uger gammel, siger Mogens Lange, der er storkeekspert ved storkene.dk.

Særligt vejret kan have afgørende betydning for, om en storkeunge klarer sig, fortæller Mogens Lange. Når ungen er 5-6 uger gammel, kan regn og kulde koste ungen livet, hvis forældrene ikke kan give ungen ly for regnen. Men sådan er det heldigvis ikke gået for storkefamilien i år på trods af forældrenes manglende erfaring.

Kan forvente unger igen til næste år

Storkeparret Bonnie og Clyde lagde tre æg i reden, og der var kun et af æggene, der klækkede. Det er helt almindeligt, at førstegangsforældre i storkeverdenen kun får en unge. Og vi kan forvente endnu mere, hvis vi ser dem igen.

- Hvis vi ser storkeparret igen til næste år, så vil de klare sig rigtig godt. Det er helt sikkert, siger Mogens Lange.

