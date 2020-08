Sidste chance: Nu skal storkeungen navngives - stem på din favorit

Ronja Røverdatter

En roman fra 1981 af den svenske forfatter Astrid Lindgren, hvis forfatterskab tidligere har været omdrejningspunktet for at navngive storke i Smedager.

Romanen handler om pigen Ronja, som vokser op blandt en røverbande, der holder til i en borg i skovene et sted i Skandinavien i den tidlige middelalder. Hun knytter bånd til drengen Birk, der er eneste søn af hendes fars modstander. Deres venskab er hemmeligt, men på et tidspunkt bliver børnene taget til fange af hinandens rivaliserende familier og må udveksles. Til slut opgiver familierne deres stridigheder, og alle bliver genforenede.



Annie

Musicalen "Annie get your gun" fra 1946 har skarpskytten Annie Oakley som hovedperson. Annie er allerede som ung en flabet drengepige, der knap nok læse. Som ung pige støder hun på et omrejsende cirkus, hvor hun forelsker sig i den store superhelt Frank Butler. Kærligheden er gensidig, men udfordres også på grund af Annies udtalte evner som mesterskytte.



Elizabeth

Bonnie Elizabeth Parker og Clyde Barrow var et berygtet forbryderpar, der rejste rundt i USA i 1930'erne. Parret foretrak at røve små butikker eller benzinstationer på landet og menes at have dræbt flere civile og mindst ni politifolk. De blev til sidst overmandet og dræbt af politiet i staten Louisiana 23. maj 1934. De blev kun 23 og 25 år gamle.