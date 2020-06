Storke smed gammelt æg ud af reden

Lørdag morgen ved 8-tiden smed Bonnie & Clyde et storkeæg ud af reden i Smedager. Først sorterede Bonnie ægget fra de andre, dernæst lagde hun/han det op på kanten af reden. Da magen Clyde så kom flyvende retur til reden tre kvarter senere, røg ægget helt ud af reden.

- Vi vurderer, at ægget er et af Annikas fra begyndelsen af april, hvor hun lagde de første. Så der har været ruget på det i to måneder nu, fortæller Mogens Lange fra storkene.dk til TV SYD.

I realiteten var det bedst, hvis alle de gamle æg røg ud. Mogens Lange, storkene.dk

Oprydning i reden

Benny Appel, som er bosiddende ved storkereden i Smedager, undersøgte lørdag morgen det kasserede æg og konstaterede, at det lignede et gammelt æg.

- Det er godt, hvis det er et af de gamle æg i tilfælde af, at der skulle komme unger de kommende dage. Så ligger de gamle æg ikke i vejen. I realiteten var det bedst, hvis alle de gamle æg røg ud, siger storkeeksperten.

Ifølge Mogens Lange sker den slags, når storkene opdager, at der er hul på et æg.

- Eventuel æggehvide og blomme sviner i redebunden og giver anledning til bakteriedannelse. Derfor rydder de op, så det ikke ligger og klistrer, siger han.