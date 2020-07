Storkeunge ladt alene i timevis: - Der er ikke meget godt at sige om de forældre

Ungen i Smedager bliver simpelthen ikke passet ordentligt, selvom de to forældrestorke, Bonnie og Clyde, er i området.

- De går på engen og spiser af de udlagte fisk, men passe på deres unge gør de absolut ikke, siger Jess Frederiksen, formand hos storkene.dk.

Tirsdag morgen fik ungen en eller to fodringer, og så fik den først mad igen tirsdag aften omkring klokken 21, og det er absolut i underkanten, mener storkeeksperten.

Ungen blev fodret tirsdag aften ved 21-tiden og igen onsdag morgen ved otte-tiden. Foto: Storkene.dk/TV SYD

Desuden efterlader Bonnie og Clyde den seks uger gamle unge hele alene i reden i timevis - også om natten.

- Den behøver heldigvis ikke længere sine forældre for at holde sig varm, da den nu selv har en fjerdragt, men skulle storkene helt droppe deres unge, lader vi den selvsagt ikke dø af sult. Så er vi nødt til at få den fodret op, siger Jess Fredriksen.

Årsagen til, at Bonnie og Clyde ikke passer deres unge helt som de skal, skyldes med stor sandsynlighed deres unge alder. Storkeeksperterne vurderer de to storke til at være omkring tre år, men man ved det dog ikke præcist, da de ikke er ringmærkede.

En stork er først moden og helt klar til at tage sig af unger, når den er mindst fire år.

Om 14 dage kan den selv finde føde

De seneste 14 dage har folkene hos Storkene.dk været ekstra opmærksomme på, om den lille unge fik nok at spise, da de to forældre har slækket på pasningen - ungen har fået lige nok mad til at holde sig i live.

Om cirka to uger - når den er otte uger - begynder ungen selv at flyve ud for at finde føde, og så regner folkene fra storkeforeningen med, at livet bliver lidt lettere i reden, da den så ikke længere vil være så afhængig af sine teenageforældre.

- Der er ikke meget godt at sige om de forældre lige nu. Det eneste positive er, at de nok bliver bedre forældre næste år, siger Jess Frederiksen.