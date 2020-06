Uro i Smedager: Storkeunge efterladt alene i reden

Mandag var der flere gange i løbet af dagen meget uro i reden i Smedager.

Bonnie og Clyde forlod reden to gange mandag i længere tid. Første gang var omkring klokken 12.30 og anden gang først på aftenen - begge gange var de væk op mod en time.

- Det gjorde os ret urolige. En time er alt for lang tid at være alene i reden, når man er en kun to uger gammel storkeunge, siger Mogens Lange fra storkene.dk.

Uroen i reden skyldes med stor sandsynlighed, at Annika har været for tæt på Smedager og sin gamle rede, som hun stadig meget gerne vil have tilbage, mener storkeeksperten.

- Det er med meget stor sandsynlighed årsagen. Vi har ikke set hende eller andre storke, men Bonnie og Clydes adfærd kunne godt tyde på det, siger han.

Storke flyver ikke i regnvejr

Muligvis skyldes begges fravær fra reden også regnvejret. Storke flyver nemlig ikke, når det regner.

- Hvis der kommer en byge, imens de er væk fra reden, så sætter de sig og venter, til regnen holder op. Det kan have forlænget deres fravær fra reden, fortæller Mogens Lange.

Det er helt almindelig storkeadfærd. Storke flyver rigtig dårligt i regnvejr.

- Storke er store fugle, men de er ikke muskuløse. De har kæmpe vinger, som de svæver med, og regnen er i vejen for at flyve på den måde.

Når den lille unge er alene i reden i det våde vejr, er der fare for, at den bliver alt for våd og dermed underafkølet. Det er livsfarligt.

- Den skal helst ligge under sine forældres beskyttende vinger til den er omkring syv uger, hvor den vil være fuldfjeret, siger Mogens Lange og uddyber:

- Helt grundlæggende har den det godt, og det gik heldigvis ikke galt i går, men de næste fem uger er afgørende.