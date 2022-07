Fra vinflaske til sandblæsning - derfor gør affaldssortering en forskel

Ifølge lektor Michael Jørgensen gør det også en forskel for hjemmesorteringen, når man kan se, at ens indsats med sortering i køkkenet får en funktion.

- Det giver motivation, at man kan følge med i processen og se hele ideen med sortering i hjemmet, og det er godt, for på den lange bane sparer det os for at bruge jomfruelige ressourcer, siger Michael Søgaard Jørgensen.

Emballage udfordrer

Miljøstyrelsens seneste affaldsstatistik fra 2019 viser, at 47,7 procent af affaldet fra husholdninger og erhverv bliver genanvendt.

Derudover bliver en stor del af det resterende affald anvendt til at lave nye produkter, som eksemplet med glasskårene hos Meldgaard Greenline.

Det sorterede affald hjælper derfor på, hvor mange råstoffer vi ellers ville have brugt, når der skulle produceres noget. Men spørger man Michael Søgaard Jørgensen, er vi stadig ikke helt i mål med sorteringen.

- Emballage er en udfordring lige nu, for det kan være lavet af flere materialer, og det skal være forholdsvist let at skille fra hinanden for at få den bedste genanvendelse, siger han.