Kommune indsamler skrald helt anderledes end andre kommuner

Sække i stedet for spande

I indkørslen til husstandene i Fredericia Kommune står der kun en enkelt skraldespand. Typisk en 240 liters spand, der er delt op i to rum - et til madaffald og et til restaffald.

Resten af husholdningsaffaldet sorterer borgerne i plastiksække.

- Forbruget og dermed også affaldsmængderne er stigende. Derfor skal det være så nemt som muligt for borgerne at komme af med deres affald inden for en økonomisk overskuelig ramme. Og det synes vi, at vi lykkes med med den her poseordning, siger Kim Ankjær Nielsen, der er affaldschef i Fredericia Kommune.