Fugleinfluenzaen er i vores landsdel: Sådan skal du forholde dig

Kan man spise fjerkræ og æg?

Ifølge Fødevarestyrelsen skal man ikke være nervøs for at spise hverken tilberedt fjerkræ eller æg. Der er ingen risiko for at blive smittet med fugleinfluenza, men du skal som altid være opmærksom på risikoen for salmonella, når man rører ved råt kød fra fjerkræ.

Jeg holder fjerkræ - hvad gør jeg?

Hvis man har fugle eller fjerkræ - enten privat eller som erhverv - er der krav om, at man holder fuglene indhegnet og uden mulighed for kontakt med vilde fugle.

Hvis arealet, som dyrene bevæger sig på, er over 40 kvadratmeter, skal det overdækkes med fx mågetråd. Hvis arealet er 40 kvadratmeter eller derunder, så er der dog ingen krav om overdækning.

Ved omgang med fjerkræ, hvilket også gælder jagt, skal man være opmærksom på at holde en god hygiejne. Man skal altid sørge for at vaske sko og evt. skifte tøj før og efter håndtering af fugle og fjerkræ.

Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen, at man ikke bør omgås med fjerkræ, hvis man har været i kontakt med fjerkræ i udlandet indenfor de seneste 48 timer.

Læs mere om reglerne for at holde fjerkræ her.