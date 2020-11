Private covid-test ikke længere gode nok til sygehusene

Hvis der kræves en negativ covid-19-test for at undgå at bringe smitte ind på sygehusene, er det nu ikke længere nok at fremvise en test foretaget andre steder end de offentlige testcentre.



Selvom det nogle gange er fristende at få sin test foretaget i det private for at få en kortere ventetid, er det nu ikke længere accepteret i Region Syddanmark.

- Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil have et hurtigt svar og derfor får foretaget test i det private. Men vi er simpelthen nødt til at kunne stole på, at resultaterne af testen er korrekt, siger koncerndirektør Kurt Espersen i en pressemeddelelse.

Usikkerheden for stor

Baggrunden for regionens beslutning er den vurdering af test udført i det private, som en ekspertgruppe nedsat af Det faglige råd for klinisk mikrobiologi har lavet.

- Ved nogle typer af test er usikkerheden for stor, og ved andre typer er der ikke den fornødne kontrol med analysen. Når man skal ind på et sygehus med mange syge mennesker, så er vi nødt til at vide, at testen er god nok, siger Kurt Espersen.