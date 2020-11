Stop med falske håb, det slår os ihjel

- Stop med at give os falskt håb, det slår folk ihjel.

Sådan siger formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, Hedensted, til finans.dk, mens Folketingets partier forhandler på Christiansborg om kompensation til avlerne efter beskeden fra regeringen om, at avlerne skal slå alle deres mink ihjel i bestræbelserne på at stoppe mutationen af covid-19 virus.

På Twitter har den konservative Rasmus Jarlov henvendt sig til "Minkavlerne i Danmark" med opfordring til at vente med at slå de sidste af deres bedste avlsdyr ihjel.

- Det er ikke afgjort, at rub og stub skal slås ned, skriver Jarlov.

Det betegner Tage Pedersen som urealistisk, og han mener, det er farligt at give minkavlerne nyt håb.

Uanstændigt

- De skaber falsk håb, og det slår folk ihjel. Nu har vi gennem uger svinget fra håb til fortvivlelse. Vi har været sendt helt ned i den sorte kælder fire eller fem gange, og hver gang bliver der tændt et lille håb. Det kan folk simpelthen ikke holde til. De, der gør det, er ansvarlige for folkesundheden blandt minkavlerne. Det er uanstændigt. Vi bliver ikke behandlet som mennesker, siger Tage Pedersen til finans.dk, og han afviser tanken om at gemme nogle tusinde avlsdyr.

- Vi er et stort erhverv, der bygger på 2,5 millioner avlsdyr og et kæmpe set up med følgeindustri, auktionshus og salg til hele verden. Jeg forstår ikke, at politikerne og andre mennesker kan tro, at man kan redde sektoren ved at sende nogle få mink ud på en øde ø i Køge Bugt. Det er en helt sindssyg tanke. Regeringen har smadret erhvervet. Det er sket, nu må de bare betale for det, siger minkavlernes formand, Tage Pedersen, Hedensted.