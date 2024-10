Cheftræner tager ansvaret for dårlige kampe før sensation

Sønderjyske lå under den seneste landsholdstermin under nedrykningsstregen i Superligaen efter to nederlag i træk mod AaB og FC Nordsjælland.

Søndag fik sønderjyderne så en succesoplevelse i form af en sensationel sejr over de forsvarende mestre fra FC Midtjylland. Cheftræner Thomas Nørgaard åbnede efter kampen op for, at han skulle have grebet de to forrige kampe anderledes an.

- Efter runde ni havde vi otte point, og det lå nogenlunde inden for den skive, som vi kunne forvente af os selv. Så spillede vi et par kampe, hvor jeg måske er den, som fik os lidt for langt væk fra det, som vi havde været gode til, sagde han til TV 2 Sport.