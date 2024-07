Da karrieren var på det laveste punkt, fandt han nøglen til succes

Oliver Provstgaard spillede sidste sæson, som den eneste markspiller i Superligaen, fuld tid i alle kampe.

Det er nærmest en selvfølge, når Vejle Boldklubs startopstillinger præsenteres. Oliver Provstgaard er med hver gang og spiller 90 minutter. Sidste sæson var han med 2880 spilleminutter den spiller med næstflest minutter i benene i Superligaen. Han blev kun overgået af Randers FC-målmanden Patrik Carlgren, der spillede 120 minutter mere. Udover mængden af spilletid viste den 21-årige vejlenser også højt niveau, og de sidste måneder er han på rygtebørsen sendt videre til større adresser. Man skal dog ikke spole tiden langt tilbage, før virkeligheden kunne være endt anderledes.

Jeg ved ikke, om jeg havde siddet her, hvis ikke jeg havde fået den Oliver Provstgaard, fodboldspiller, Vejle Boldklub

I en U-19-kamp for fire år siden mod FC København sprang den dengang 17-årige Provstgaard sit ene korsbånd. Skaden holdt ham væk fra fodboldbanen i et helt år. - Det var ikke fordi, at mine drømme stoppede, men det var hårdt at være i, for jeg følte, at jeg var tæt på førsteholdet, da jeg blev skadet, siger han. Nøglen til succes Fodboldtalentet har altid været højt, og drømmen om at blive professionel var for alvor inden for rækkevidde i de sene ungdomsår på U-17-holdet i VB. Her begyndte den blonde midterforsvarer at spille med nogen, der var ældre end ham selv. Alligevel var han fast mand på holdkortet, ligesom han var det på ungdomslandsholdene.

Oliver Provstgaard Født den 3. juni 2003 i København. Han flyttede til Vejle som fireårig.

Han begyndte til fodbold i Bredballe IF, men kom til Vejle Boldklub som 12-årig.

Han fik debut for VB den 14. april mod OB i Superligaen.

Han står noteret for 76 førsteholdskampe og tre mål. Fold ud

Da karriereplanen så fik en udsættelse på et år, indså Oliver Provstgaard, hvad han manglede for at bryde igennem på den største scene. - Jeg lærte en masse om fysisk træning, som nok vil gavne mig i løbet af min karriere. Det styrkede mig også mentalt, så jeg kan håndtere problemer i fremtiden. Jeg blev i hvert fald en stærkere person, og jeg følte, jeg kunne håndtere presset ved at spille i Superligaen som seniorspiller bedre, siger han. Korsbåndsskader sker hyppigst ved idræt, hvor fodtøjet står godt fast på underlaget. Derfor er fodboldspillere iført fodboldstøvler blandt dem, hvor risikoen for korsbåndsskader er størst. Her er træning af balance, reaktionstid og styrke essentielt for at forebygge den lange pause, der følger.

Hvad er korsbåndet? Der findes to typer korsbånd. Et forreste og et bagerste.

Det forreste korsbånd sidder midt i knæet og skal støtte og stabilisere knæet. Det bagerste sidder på bagsiden af skinnebenet og op til midt på bagsiden lårbenet.

Det bagerste korsbånd er cirka dobbelt så stærkt som det forreste. Skader i forreste korsbånd ses derfor oftest.

Korsbåndsskader i det forreste korsbånd sker hyppigst ved idræt, hvor fodtøjet står fast på underlaget som eksempelvis fodbold og håndbold. Det bagerste korsbånd skades typisk efter trafikulykker, men kan også ske ved de nævnte idrætsgrene.

Efter en korsbåndsskade i forreste korsbånd anbefales det at gennemgå en operation. Operationen vil i op mod 90 procent ende med et positivt resultat, hvor det nye korsbånd giver forbedret kvalitet i knæleddet. Det bagerste korsbånd heler med rette aflastning sig selv, og en operation er derfor som regel ikke nødvendig. Kilde: sundhed.dk Fold ud

Inden genoptræningen skulle Oliver Provstgaard gennem en operation, så korsbåndet kunne sættes på plads. Indgrebet medførte et stort tab af muskelmasse, specielt i lårregionen, som derfor var et af de steder, der blev fokuseret på under genoptræningen.

Oliver Provstgaard i sin debut mod OB den 14. april 2022. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Fodbold er en holdsport, men Oliver Provstgaard var i løbet af skadesperioden ikke en del et hold. Der var ikke andre spillere, som var skadet på samme tidspunkt. I stedet var han i tæt dialog med en eller flere fysioterapeuter. Enten i klubben eller en klinik inde i byen. - Jeg havde et perfekt setup, da der var en, som altid så på mig, når jeg trænede. Det betød meget, at jeg ikke var alene om det, for så havde det været meget hårdere, siger han. Håbede du lidt, at en anden spiller løb ind i samme skade, så I kunne være fælles om genoptræningen? - Det tænkte jeg ikke over. Jeg nød faktisk bare at være mig selv og sammen med fysioterapeuten, og så var der jo også mere fokus mig, smiler Oliver Provstgaard.

Et fokus, som et år efter skaden på kunstgræsbanen ved Vejle Boldklubs træningsanlæg, gav pote. I 2021 var Oliver Provstgaard tilbage på fodboldbanen. Her returnerede han til U-19-holdet, men i 2022 kom drømmen så i opfyldelse, da han fik debut for Vejle Boldklubs førstehold i Superligaen mod OB. Han har ikke set sig tilbage siden. En hjælp på den lange bane Efter sin tilbagevenden til fodboldbanen har Oliver Provstgaard ikke haft en skade, der har tvunget ham væk fra spillet, han i dag tjener sine penge på at udøve. En bedrift, som han takker karrierens lavpunkt for. - Det har givet mig en masse gode ting. Jeg ved ikke, om jeg havde siddet her i dag, hvis ikke jeg havde fået den. Det er svært at sige, men det kan godt være, at korsbåndsskaden har hjulpet mig på den lange bane, siger VB-profilen.

Oliver Provstgaard har de sidste par år været fast mand på det danske U-21-landsholdet. Her har han også været anfører i nogle kampe. Hans største drøm er at spille for A-landsholdet. Foto: Frank Cillius/Ritzau Scanpix

Oliver Provstgaard frygtede i begyndelsen af sin tilbagevenden at ende på skadeslisten igen. Derfor trak han sig fra dueller, han normalt ville gå ind i. Den tid er dog overstået, og den 21-årige forsvarsspiller beder i dag sjældent om en pause. - Nu stoler jeg meget på min krop og specielt på knæet om, at det nok skal holde, hvis jeg bliver udsat for noget, siger han og fortsætter: - Jeg er fokuseret på at spille alt, og der er også rigelig tid til at slappe af, når man kun spiller kamp en gang om ugen. Det er kun i landsholdsperioderne, hvor det er hårdt at spille alle minutterne, siger Oliver Provstgaard med henvisning til, at der ofte skal spilles to landskampe på en uge.

Oliver Provstgaard (hvid trøje) scorede sit første Superliga-mål på Brøndby Stadion i foråret 2024. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix