To direktører bor i fjendens by - nu mødes deres hold i kamp

Direktørerne i Sønderjyske Fodbold og Vejle Boldklub har det tilfælles, at de bor i modstanderens by. Derfor er det specielt, når de to hold mødes.

Markus Kristoffer Hansen kører hver dag fra Vejle til Haderslev, når jobbet som direktør i Sønderjyske skal passes. Henrik Tønder kører den præcist modsatte vej, når han skal ditto i Vejle Boldklub.

Sønderjyskes direktør Markus Kristoffer Hansen bor i Vejle, mens VB-direktør Henrik Tønder bor nær Haderslev. Der er derfor lidt ekstra på spil, når holdene mødes.

Og for førstnævnte er der noget ekstra på spil, når holdene mødes. - Jeg plejer at vædde om kage med mine naboer, når vi spiller mod Vejle. Hvis vi vinder, giver de kage, og hvis de vinder, giver jeg kage, siger Markus Kristoffer Hansen. Sønderjyske Fodbold slog Vejle Boldklub med 2-1 i seneste møde for halvanden måned siden.

Derfor lå der i slutningen af september fem kanelsnegle ude foran Markus Kristoffer Hansens dør i Vejle. Fredag aften finder han ud af, om det er hans tur til at give kage, da de to klubber tørner sammen på Vejle Stadion. Fint at få håneretten igen Markus Kristoffer Hansen har været direktør for Sønderjyske i lidt over to år. Henrik Tønder har siddet i Vejles direktørstol i 16 år og har derfor mødt modstanderen fra hjembyen en del gange. Alligevel betyder duellen noget for den mangeårige VB-direktør. - Helt ærligt er det en kamp som alle andre, og det er nok, fordi jeg har mødt Sønderjyske en del gange i min tid. Men det er altid rart at have håneretten overfor ens naboer, og sidste gang fik de håneretten over mig, så det kunne være fint at få den igen, siger Henrik Tønder. Godt forhold til hinanden Klubberne har dog ifølge de to direktører et godt forhold til hinanden. Henrik Tønder oplever derfor heller ikke at få sønderjydernes fans på nakken i dagene op til kamp. - Jeg bliver behandlet så utroligt godt af Sønderjyskes fans og af folk dernede. Det er enormt respektfuldt, så der er helt ærligt ikke noget den vej, siger VB-direktøren.

Henrik Tønder var direktør i Vejle Boldklub fra 2006 til 2014, hvor han derefter blev salgschef i Esbjerg fB. Han kom efter to år tilbage til VB som direktør og har været der lige siden. Foto: Silas Brandt Lilliecrona

Henrik Tønder er født i Bredebro. Han flyttede som ung til Haderslev for at spille i Haderslev FK, som han senere blev salgschef for. - Jeg er jo fra Sønderjylland, så mit forhold til Haderslev og omegn og Sønderjylland er i almindelighed jo, at jeg elsker det område. Jeg har en meget stor præference for HFK og Sønderjyske, og jeg kender ejerkredsen særdeles godt, siger han.

Markus Kristoffer Hansen havde ikke arbejdet i fodboldbranchen, før han blev direktør i Sønderjyske Fodbold. Han overtog klubben sammen med sin far Morten Kristoffer Larsen og Familien Davidsen i 2022 efter nogle år med amerikanske Robert Platek som ejer. Foto: Daniel Just Schram, TV SYD

Markus Kristoffer Hansen kommer oprindeligt fra Hedensted. Her er det normalen at holde med enten Vejle Boldklub eller AC Horsens, men direktøren har altid holdt med holdet syd for Kongeåen. - Det er klart Sønderjyske Fodbold, jeg har været mest nede at se. Jeg synes også, at Vejle er en fantastisk flot by med en stor tradition, så når vi ikke spiller i samme række, håber jeg da, at det går godt for Vejle. Men der er ikke nogen tvivl om, hvor hjertet ligger henne, siger Markus Kristoffer Hansen. Konkurrenter med stort K, når kampen går i gang Superligaens direktører er ifølge de to syd- og sønderjyske repræsentanter hinandens sparringspartnere mellem kampene med et fælles mål om at løfte dansk fodbold. Samarbejdet sættes dog ugentligt på pause, når 22 udvalgte løber på rundt på de danske grønsvær.