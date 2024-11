Energisk chef sidder aldrig ned i jagten på resultater

- Jeg er passioneret. Jeg vil vinde alle kampe og få det bedste ud af mit hold. Jeg vil drive dem til at spille med meget energi og power. Derfor lider jeg også lidt under kampene. Der pumper adrenalinen i mig, jeg har følelserne uden på tøjet og er lidt oppe at køre, siger Mihai Teja til TV 2 Sport efter søndagens kamp mod AaB, der endte 3-3.

- Han pisker os frem under kampene, og han er den træner, vi har brug for lige nu. Han er god til at fortælle os, hvad vi skal gøre, siger Vejles Musa Juwara, som scorede det forløsende mål til 3-3 søndag aften.

- Starten har været okay, men vi kunne have haft to eller tre point mere i mine øjne. Vi var foran 2-0 mod AaB på hjemmebane for en måned siden, hvor den endte uafgjort. Vi var også tæt på mod FC København på hjemmebane, men det vil jeg ikke tænke så meget på. Jeg er glad for, at spillerne og jeg arbejder godt sammen. De har hurtigt forstået, hvad jeg godt vil have fra dem, og det er vigtigt for mig, siger Mihai Teja.