Er det en degradering at spille back?: Her er tre reaktioner på "usexet" rolle

Relationer på arbejdspladsen er vigtige, siger erhvervspsykolog. To kvinder er gået hele vejen.

Det første Shante Jesuratnam og Sabina Abildgaard Christensen gør, når de sætter sig i deres biler om morgenen, er at ringe til hinanden, inden de mødes på arbejdspladsen.

Vi får abstinenser, hvis vi ikke har talt sammen i to dage Sabina Abildgaard, gatekoordinator

De har ens ringe. De har ens armbånd og øreringe. De har den samme tatovering det samme sted på kroppen. De bruger de samme hudprodukter og lægger den samme type makeup med lange vipper og negle. På arbejde har de ens uniformer på, og når de ses privat, går de efter ens tøj eller minimum den samme farve. De har ens sko. De har også ens jakker og designertasker, fordi når de shopper sammen, køber de to af det samme. Du kan møde dem i tvSyd-programmet 'Billund Airport', som du kan se lige nu kvit og frit på tvSyd Play. Programmet sendes også hver lørdag klokken 19.30.

De to kvinder er kolleger og gatekoordinatorer i lufthavnen, hvor de lukker folk ind og ud af flyvemaskinerne. Det har de gjort i 17 år. De er som de landskendte tvillinger Anders og Torben fra Holstebro bare uden at dele dna. De vil være så ens som muligt og er ligeglade med, hvad andre tænker.

Shante og Sabina fik tatoveringerne for tre år siden. De skulle kigge på den efter, de var færdige på arbejdsmarkedet og mindes kapitlet i deres liv. Foto: LAWA Media

- Vi taler mere med hinanden end med vores mænd. Vi får abstinenser, hvis vi ikke har talt sammen i to dage. Jeg plejer at sige, at min bil ikke vil starte, før jeg har ringet til Shante, siger Sabina. Men det er ikke for sjov.

Shante skulle egentlig bare arbejde et år efter sin HHX-eksamen. Sabina skulle prøve noget andet efter at have arbejdet i en børnehave. Begge er blevet hængende i knap 17 år. Foto: Privatfoto

Ser man bag de lange vipper, negle og uniformen, har de to kollegaer måske fundet opskriften på et sundt arbejdsliv gennem næsten to årtier. Dukkerne i lufthavnen De to kvinder mødte hinanden i lufthavnen for 17 år siden, da Sabina skulle lære Shante op. De klikkede, og siden har de haft den samme faste arbejdsweekend. Ifølge Sabina er arbejdet en livsstil, som ikke er for alle. Arbejdstiderne varierer, og man arbejder på tidspunkter, hvor andre ferierer.

- Jeg tager aldrig mit arbejde med hjem, fordi jeg har hende, og vi får vendt det hele, når vi kører hjem. Så tager jeg uniformen af, og så er det det. Foto: LAWA Media

- Jeg er lykkelig hjemme, men jeg er også lykkelig på arbejde - meget fordi Sabina er der. Vores forhold er specielt og unikt, hvor vi sparrer, griner, græder og snakker sammen, siger Shante.

Sabina er enig. - Det er en kæmpe livsgave, som vi værner om. Vi tænker ens og overlapper hinanden arbejds- og venindemæssigt, siger hun.

- Det er et privilegium at vi er så gode venner, fordi det er absolut ikke en selvfølge på en arbejdsplads. Vi gør hinanden bedre og har aldrig skændes. Foto: LAWA Media

Det aparte parløb er også blevet bemærket af de cirka 800 kolleger i lufthavnen. Hvis kollegaerne ser den ene, spørger de, hvor den anden er henne. De er kendt på gangene som en enhed med samme udseende. - Vi ved godt, at vi ligner to dukker, der går rundt med lange vipper, negle og stiletter. Det er sådan vi er, og vi elsker den del af os. Der er en diva i os, som vi godt kan lide, siger Sabina.

- De spørger ofte om, hvad vi har at tale om efter 12 timer sammen, og så griner de af os på den gode måde. Der er sikkert også nogle, som synes, at vi er fjollede, siger Shante. Kolleger får folk til at blive Hvis man spørger Eva Gemzøe Mikkelsen, erhvervspsykolog gennem 25 år og lektor i arbejds- og organisationspsykologi på Institut for Psykologi på SDU, så er gode relationer afgørende for et godt arbejdsliv. Hun udtaler sig generelt om relationer på arbejdspladsen.

- Sociale relationer på arbejdspladsen er utrolig vigtige. Vi ser i forskningen, at når der ikke er sociale relationer, så ødelægger det folks trivsel og giver svære psykiske belastende reaktioner, siger hun. Hun peger på, at mennesket som udgangspunkt er født til socialt samvær. Andre mennesker spiller en rolle ved at give anerkendelse og understøtter dannelsen af vores identitet og selvopfattelse.

Veninderinge, lange negle og lange vipper er deres stil. De ved godt, at folk morer sig over det. Foto: LAWA Media

Gennem sit årelange arbejde i feltet har hun erfaret, at den hyppigste årsag til, at folk trives i deres arbejde, er gode kolleger. - Gode kollegiale relationer fungerer som stødpude på arbejdspladsen. Hvis man er presset, kan man tale sammen. Man kan også sparre med hinanden og blive bedre, siger Eva Gemzøe Mikkelsen. Men... Hun fremhæver også den potentielle udsatte position, man kan komme i.

Når de to kolleger shopper, så beder de om to af det samme. Foto: Privatfoto

En lille i den store Selvom Shante og Sabina er som to ærter i en bælg, så prioriterer de også andre relationer på arbejdspladsen. Deres lille tomandsgruppe er stærk, men de er også en del af en større vennegruppe, som også ses privat. - Vi er den lille gruppe i den store gruppe, og det fungerer rigtig godt, siger Sabina.

Netop dét fremhæver Eva Gemzøe Mikkelsen som vitalt i de to kvinders kollegiale og private relation. At kunne fungere udenfor deres eget lille tomandshold. - Hvis en lille gruppe adskiller sig for meget fra den store gruppe, kan det blive et problem. Der er mange dynamikker, og hvis noget opleves som et problem, så er det enten nogle eller hele den store gruppe, som ser et problem, siger hun.

Fem hurtige om Billund Lufthavn: Samlet antal beskæftigede cirka 1.600-1.700, hvoraf cirka 800 er lufthavnens egne medarbejdere. Offentligt ejet aktieselskab med primære aktionærer som lokale kommuner, herunder Vejle Kommune som den største med 34,3%. Lufthavnen hedder Billund Airport og har en passagerterminal på 40.000 m², der er designet til at ekspedere 3,5 millioner passagerer om året. Billund Lufthavn åbnede i 1964 i en gammel hangar med et enkelt kontroltårn og en 1.660 meter lang start- og landingsbane med asfalt. Det første år gik 4.200 passagerer gennem lufthavnen. I 2024 var det vokset til 3.898.523. Fold ud

Hun understreger, at man ikke kan være supervenner med alle. Men et for nært arbejdsforhold, hvor man tager afstand fra andre, er problematisk. En konflikt mellem to meget nære arbejdsrelationer er også en udfordring. Hvis det ikke bliver løst, så er der kort sagt to muligheder, ifølge erhvervspsykologen.

- Opsøg andre relationer eller forlad jobbet. Dårlige relationer er absolut medvirkende til et jobskifte. Hvad nu hvis...? Hvad gør du den dag, den anden stopper? - Jeg arbejdede uden Shante under corona, og det var megahårdt og absolut ikke sjovt. Jeg skulle mærke efter, om jeg havde arbejdsglæde, når hun ikke var der. Jeg ville fortsætte i lufthavnen, men det ville ikke være det samme, siger Sabina.

- Hvis vi skal ud, sender vi billeder til hinanden for at koordinere tøjet, Shante. Foto: Privatfoto