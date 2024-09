Erfarne spillere går forrest i krisesituation

Sådan virker det også til at være for Anders K. Jacobsen og Yeni Ngbakoto, der med sine 34 og 32 år er to af de mest erfarne spillere i Vejle Boldklub.

Det er grundet Vejle Boldklubs krisesituation, at klubben sender de to angribere til interview efter torsdagens træning.

- Jeg er, som en af de ældre spillere, en af dem, der er nødt til at bringe energi til resten af truppen. Det er også i hårde situationer, at jeg altid skal være positiv og opmuntre de andre, siger Yeni Ngbakoto.

Erfaring er der brug for i Vejles nuværende situation med et hurtigt farvel til pokalturneringen og nul point efter otte kampe i landets bedste række. VBs congolesiske angriber føler da også et ansvar, når det kommer til at bevare kampgejsten.

Anders K. Jacobsen føler dog ikke, at han skal steppe ekstra op i forhold til de andre, når holdet ikke har vundet en officiel kamp siden maj.

- Det er ikke noget, man skal overtænke. Jeg tror bare, du skal være på den måde, du nu engang er på. Det kan godt være, at jeg skal fremstå lidt mere robust, men ellers skal jeg indgå i gruppen og hjælpe, hvis der er noget, man kan hjælpe med. Det er de samme ting, som de unge spillere også skal gøre, siger han.

- Vores ansvar at sige, vi er gode

Anders K. Jacobsen rykkede i 2023 ned fra landets bedste række med AC Horsens. Nedrykningen skete på trods af et forspring på 14 point i løbet af sæsonen.

Derfor mener han ikke, at man skal dømme hans nuværende arbejdsgiver ude på forhånd efter otte kampe. Han mener også, at de har niveau til at spille i Superligaen.

- Vi ved, at vi har det i os. Det er helt naturligt i sport, at det nogle gange gør ekstra ondt, og det gør det for os lige for tiden. Men det er vores ansvar at fortælle hinanden, at vi stadig er gode, for der er ikke nogen andre, der kommer til at hjælpe os med den del, siger Anders K. Jacobsen.