Forsvarsprofil spillede videre, selvom han var i store smerter

Med få minutter senere kom islændingen løbende tilbage på banen med sin højre arm holdt tæt ind til kroppen, og her blev han, indtil dommer Michael Tykgaard fløjtede for sidste gang på Vejle Stadion.

I en duel om at komme først på et hjørnespark i slutminutterne slog Sønderjyskes Daniel Gretarsson sin skulder, og det lignede unægteligt, at han måtte opgive at spille kampen færdig.

En krigermentalitet Sønderjyske-cheftræner Thomas Nørgaard efterfølgende var meget rosende overfor.

- Han tager enormt fat i vores opbyggende fase, og han udgør et meget opmærksomt midterforsvar i dag (fredag, red.) sammen med 'Max' (Maxime Soulas). Og så er det klart, at det til allersidst – med en skulder, der måske er gået af led og er kommet lidt på plads igen – er klasse, at han spiller videre. Det viser meget om hans karakter, at han spiller kampen færdig, siger Nørgaard til TV 2 Sport.

Han signalerede ikke på et tidspunkt, at han var nødt til at komme ud?

- Vi havde et par stykker, der allerede bøvlede lidt i pausen, hvor Dani (Daniel Gretarsson, red.) var en af dem. Og der kan jeg lige så godt sige åbent og ærligt, at de bare fik at vide, at det ikke var en mulighed at blive skiftet ud.

Men du frygter ikke, at hans skade forværres af, at han spiller videre med den i så mange minutter?

- Vi må se. Vi er i en position, hvor vi tager de kampe, der ligger lige foran os. Og så er det klart, at hvis vi er alarmerende bekymrede eller bange, eller der opstår noget, hvor vi kan se, at det er uforsvarligt at spille videre, så reagerer vi selvfølgelig på det.

- Men i dag (fredag, red.) tænkte vi ikke på, at han spiller landskampe om lidt, og vi koncentrerede os heller ikke om, at vi skal spille mod Brøndby efter landskampspausen, siger Thomas Nørgaard.

TV SYD efterspurgte et interview med Daniel Gretarsson, men det blev afvist, da islændingen havde for store smerter efter slutfløjt.

Daniel Gretarsson har spillet 13 superligakampe for Sønderjyske i denne sæson. I alle 13 er han startet inde.