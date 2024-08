Kamprusten Jeppe Simonsen er i spil til næste opgør

Det hele begyndte egentlig med en undren hos Mette Ladegaard Husted.

En undren over, at kommunen ikke havde været forbi for at rydde sne på den sti, der lå ved siden af hendes hus i Vester Nebel. For det plejede at blive gjort.

- Det var privat ejendom, så de skulle ikke rydde noget herude hos os, og så begyndte jeg jo at kigge ind i, hvad det så betød, erindrer Mette Ladegaard Husted.

Efterfølgende tog hun fat i Kolding Kommune, hvor hun blev bekræftet i, at stien ligger på privat ejendom. Det har her et par år efter ført til, at stien nu er blevet spærret i begge retninger.