Økonom kommer med sit bud - så meget koster Superligaklub

Play ikon Pause ikon Læs op Ifølge et medie har de nye ejere i Vejle Boldklub betalt 75 millioner kroner for 58 procent af klubben - sportsøkonom mener dog, at klubben er langt mindre værd.

Hvor meget koster en fodboldklub som Vejle Boldklub egentlig? Det er et af de spørgsmål, som har meldt sig i kølvandet på nyheden om, at lokale kræfter nu ejer 100 procent af klubben.

Administrerende direktør Henrik Tønder og co. i Vejle Boldklub har vandtætte skodder, hvad angår prisen på Vejle Boldklub. - Jeg kan ikke sige, noget omkring hvad købsprisen er. Det er jo et anliggende mellem aktionærerne, sagde han på et pressemøde tirsdag. Tyrkisk rigmand kunne købe for 100 millioner Ifølge fodboldmediet bold.dk er den nu tidligere ejer Andrew Zolotkos ejerandel på 58 procent blevet handlet for cirka 75 millioner danske kroner. Vejle Amts Folkeblad skriver dog, at det er et tal, som de ikke har kunnet få bekræftet af deres kilder. Derfor har tvSyd spurgt fodboldøkonom Steen Houman, hvad han tror klubben fra Nørreskoven er værd. Han mener, at moldoviske Andrew Zolotko har solgt sin andel for "markant under hvad han gerne ville have for det". - Mit bud er, at det vil ligge mellem 25 og 35 millioner, lyder det fra Steen Houman, inden tvSyd fortæller ham om skriverierne om de 75 millioner kroner for 58 procent af ejerandelen.

Foto: Chris Birkekær Pedersen

Ifølge Steen Houman harmonerer det tal i hvert fald med, at Andrew Zolotko for et år siden ville have mere end 100 millioner for det, da den tysk-tyrkiske rigmand, Çağdaş Şenyürek, forsøgte at købe klubben for et år siden.

- Det (75 millioner red.) ville jo svare cirka til 60 procent af det, han ville have for det. Det kan godt være, at de er lykkedes med det, men personligt ville jeg ikke give mere end 35 millioner for det. Hvad begrunder du det med? - To ting. Den ene er, at Vejle ikke rigtig kører med overskud, og klubben rykker med stor sandsynlighed ned, så der kommer et stort tab næste sæson. Og så blev en klub som Sønderjyske, som man godt kan sammenligne med i økonomisk størrelse, købt dengang af amerikanere for 40 millioner. Det er det, jeg bygger den på, siger han. 11 skuldre og 11 holdninger De lokale kræfter, der nu ejer Vejle Boldklub, tæller i alt 11 personer. Derudover kan flere være på vej, ifølge VB-direktør Henrik Tønder.

Ifølge sportsøkonom Steen Houman kan der både være fordele og ulemper ved flere ejere. - Styrken er jo selvfølgelig, at der er 11 skuldre til at bære den økonomiske byrde, men der er også 11, der har en mening om, hvor meget de skal investere. Der er måske nogen, der er mere risikovillige end andre, siger han.