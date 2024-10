Olti flyttede hjemmefra som 15-årig og lever af at spille fodbold i "baghaven"

17-årige Olti Hyseni måtte for halvandet år siden flytte fra Sønderborg til Haderslev for senere at blive ham, der slog en 23 år gammel rekord.

Han bor praktisk talt på sin arbejdsplads. På en lang værelsesgang på den ene langside af Sydbank Park bor 17-årige Olti Hyseni, der spiller i Superligaen for Sønderjyske. Han flyttede for halvandet år siden fra hjembyen Sønderborg for at jagte drømmen som professionel fodboldspiller i klubben, han har drømt om at repræsentere.

Olti Hyseni fortæller, at det mest er forældrene, som har stået for indretningen. Han har dog fundet plads til flere fodboldtrøjer, der betyder noget specielt for ham. Foto: Daniel Just Schram, Tv Syd

Olti Hyseni kom til Sønderjyskes akademi som U-13-spiller fra Sønderborg Boldklub, men efter to år med lange køreture på daglig basis flyttede han teltpælene tættere på klubben. Han gik også i skole i Haderslev, da han skiftede fodboldklub. - Det blev en smule hårdt for mig at køre frem og tilbage hver morgen og hver aften. Jeg havde brug for noget nyt og flyttede så herop til Haderslev alene, siger han. På besøg hos Sønderborgdrengen Olti Hyseni bor på hvad der svarer til et kollegieværelse med et lille køkken og eget badeværelse. Det er værelser, som klubben stiller til rådighed for spillere fra akademiet, der har langt til matriklen i Haderslev. Derfor er naboerne nogle af de gode venner fra tiden på ungdomsholdet.

Han er en person, der rigtig gerne vil noget med sin fodbold Simon Poulsen, assistenttræner, Sønderjyske Fodbold

Offensivspilleren rykkede sidste år op i førsteholdstruppen. Når man lever som fodboldspiller, er det ikke ofte, man skal lege masterchef på sine få kvadratmeter. Her får de alle måltider serveret i cafeteriaet i Haderslev Idrætscenter. Han skal dog selv rydde op, og der bliver også tjekket op på, om der ser ordentligt ud. Det gjorde der, da TV SYD kom på besøg. Han kan dog ikke løbe fra, at tøj kan flyde på gulvet, når han er der alene. Der er også regler om, at der skal være stille på gangene klokken 22, som gik han på en efterskole.

Der bor ifølge Olti Hyseni 20 spillere fra akademiet ved Sydbank Park. Dem bruger han meget af sin fritid med. Foto: Daniel Just Schram, Tv Syd

Olti Hyseni har fundet sig godt til rette i sit hjem på Sydbank Park, men det var ikke nemt for ham at flytte væk fra familien i så ung en alder. - Der var mange snakke derhjemme, om det var en god ide eller ej, og om jeg egentlig kunne styre mig og overholde sengetiderne, så jeg stadig kunne fokusere på fodbolden. Det er jo nok nogle af de ting, ens forældre kan være bange for, når man flytter hjemmefra så tidligt. Det synes jeg, at jeg har gjort meget fint, siger Olti Hyseni.

Olti Hysenis trøjer fra vigtige øjeblikke i karrieren. Trøjen til venstre er fra hans debut i Superligaen mod Brøndby i september. Trøjen i midten er sommerens EM-slutrunde med U-17-landsholdet, hvor de nåede semifinalen. Til højre hænger trøjen, som Olti Hyseni fik sin debut i for Sønderjyske i oktober sidste år. Foto: Daniel Just Schram, Tv Syd

Når man ser på hans meritter, må man give den 17-årige fodboldspiller ret. I hvert fald med fokusset på fodbold. Yngste målscorer og Superliga i baghaven Olti Hyseni repræsenterede for første gang Sønderjyske den 27. oktober 2023. Det gjorde den dengang 16-årige sønderjyde til den tredjeyngste debutant i klubbens historie. Han tog måneden efter rekorden som den yngste målscorer med et mål mod Næstved Boldklub. Holdet spillede på det tidspunkt i 1. division.

Olti Hyseni i aktion i sidste sæson i den næstbedste række. Han fik i alt 11 kampe og scorede to mål i Sønderjyskes oprykningssæson til Superligaen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Søndag fik han sin første kamp fra start i den bedste række, da sønderjyderne slog FC Midtjylland i Olti Hysenis baghave på hjemmeadressen i Haderslev. - Det er noget, jeg har drømt om lige siden, jeg selv stod på lægterne og så Sønderjyske spille i Superligaen. At jeg nu selv er inde på banen og se andre børn juble, når man gør noget godt, er jo kæmpestort, siger Olti Hyseni.

Olti Hyseni har spillet fire kampe i Superligaen indtil videre. Han fik 67 minutter i kampen mod FC Midtjylland, som var den første han startede i. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

Da han blev den yngste målscorer i klubbens historie, tog han rekorden fra den nuværende assistenttræner Simon Poulsen. Olti Hyseni mødte for første gang Simon Poulsen, der også er fra Sønderborg, som 10-årig. Dengang var Olti starstruck, men det var han ikke, da han scorede sit første mål. - Jeg har drillet ham adskillige gange. Jeg kan huske, da kampen var færdig, at jeg sagde til ham: 'der røg din rekord'. Han var bare glad og krammede mig, siger Sønderjyskes yngste målscorer.

Simon Poulsen nåede at spille i alt 116 kampe for Sønderjyske. Han var også forbi klubber som FC Midtjylland og de hollandske tophold AZ Alkmaar og PSV. Han spillede 31 landskampe, blandt andet ved VM i 2010 og EM i 2012. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Simon Poulsen var 16 år og 11 måneder gammel, da han scorede sit første mål for Sønderjyske. Olti Hyseni var 16 år, fire måneder og syv dage gammel. Den tidligere landsholdsspiller har dog stadig håneretten på en anden ting. - Olti kunne selvfølgelig ikke lade være med at komme hen, da han fandt ud af, han havde slået min gamle rekord. Jeg måtte så minde ham om, at jeg scorede i min debut, hvor han først scorede i sin anden kamp, siger Simon Poulsen. Et talent til mere end Sønderjyske Olti Hyseni blev rost for sin indsats mod FC Midtjylland i seneste runde. Det overrasker ikke Simon Poulsen at se ham spille lige op mod de bedste i Superligaen. - Han har en seniorspillers fysik, og så er det tydeligt at mærke, at han er en person, der rigtig gerne vil noget med sin fodbold. Han brænder og arbejder stenhamrende hårdt på at blive endnu bedre, siger han.

Simon Poulsen blev assistenttræner i Sønderjyske i 2019 og har kontrakt med klubben frem til sommeren 2026. Foto: Daniel Just Schram, Tv Syd

Simon Poulsen har også været transitionstræner for klubben, hvor han derfor kunne se Olti Hysenis egenskaber før de fleste. - Det var tydeligt at se, at det var en ung mand med nogle rigtig gode fodboldkvaliteter. Der var ingen tvivl om, at han nok skulle nå førsteholdet her i Sønderjyske, og jeg er sikker på, at han nok skal komme længere, siger Simon Poulsen.