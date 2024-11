Skade koster plads på landsholdet

Sønderjyskes Daniel Gretarsson var udtaget til det islandske landshold, men den 29-årige forsvarsspiller må melde fra efter kampen mod Vejle.

Han høstede store roser hos cheftræner Thomas Nørgaard i fredags, men nu betaler Sønderjyskes Daniel Gretarsson prisen for sin indsats mod Vejle Boldklub. Forsvarsspilleren kommer nemlig ikke i kamp for Islands landshold i denne omgang. 29-årige Gretarsson pådrog sig en skade mod vejlenserne i fredagens superligakamp, og den tvinger ham nu til et landsholdsafbud. Det bekræfter det islandske fodboldforbund overfor TV SYD. Skaden bekræftes også af Sønderjyske. - Som alle kunne se, slog Daniel Gretarsson sin skulder mod Vejle. Det betyder desværre, at han misser landskampene med Island. Han bliver nu behandlet her i klubben, og vi håber, at han kan nå at blive klar til årets to sidste kampe i 3F Superligaen, lyder meldingen fra Sønderjyske i en SMS til TV SYD. Spillede kamp færdig skadet Daniel Gretarssons afbud kommer nok ikke som det store chok. Det var tydeligt at se fra tilskuerpladserne, at den islandske landsholdsspiller kæmpede sig gennem de sidste ti minutter af opgøret med en skade.

Han spillede dog kampen færdig og var med til at sikre Sønderjyske et point efter 1-1 i lokalopgøret mod Vejle. Smerterne var for store til at stille op til interview efter slutfløjt. Thomas Nørgaard stillede til gengæld op for at kommentere på sin spillers indsats, samt risikoen ved at lade en skadet spille spille videre. - Han tager enormt fat i vores opbyggende fase, og han udgør et meget opmærksomt midterforsvar i dag (fredag, red.) sammen med 'Max' (Maxime Soulas). Og så er det klart, at det til allersidst – med en skulder, der måske er gået af led og er kommet lidt på plads igen – er klasse, at han spiller videre. Det viser meget om hans karakter, at han spiller kampen færdig, sagde Nørgaard efter kampen.

Sønderjyske havde brugt alle sine udskiftninger, og derfor turde cheftræner Thomas Nørgaard ikke at tage Daniel Gretarsson ud trods en skade, da de så ville spille i undertal resten af kampen mod Vejle. Foto: Daniel Just Schram, Tv Syd

Han signalerede ikke på ét tidspunkt, at han var nødt til at komme ud? - Vi havde et par stykker, der allerede bøvlede lidt i pausen, hvor Dani (Daniel Gretarsson, red.) var en af dem. Og der kan jeg lige så godt sige åbent og ærligt, at de bare fik at vide, at det ikke var en mulighed at blive skiftet ud.

Daniel Gretarsson kom til Sønderjyske i sommeren 2023. Han har spillet 13 kampe for sønderjyderne denne sæson i Superligaen. Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix