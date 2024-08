Sønderjyske forstærker offensiven med landsholdsspiller

Han får en treårig kontrakt med klubben.

Lirim Qamili scorede i sidste sæson seks mål for Superliga-nedrykkerne fra Hvidovre og har også tidligere spiller for AC Horsens. Han er født og opvokset i Danmark, men fik i foråret tre A-landskampe for Nordmakedonien.

Sportschef Casper Daather oplyser i en pressemeddelelse, at man længe har haft et godt øje til Lirim Wamili.

- Han har evnen til både at søge dybt og løbe væk fra bolden, men han er også rigtig målfarlig. Han har fart, en god fysik og et godt venstreben. Han har fin alder for en fodboldspiller, og han har prøvet 3F Superligaen før - og nok så væsentligt så vil han rigtig gerne os. Vi synes, det er et rigtigt godt match, og vi glæder os til at se ham i aktion på Sydbank Park, udtaler Casper Daather.

Qamili skal spille med trøje nummer 15.