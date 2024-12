Sønderjyske håber på forlængelse med spiller, men hvad skal der ellers ske i januar?

Sønderjyskes opgaver i transfervinduet

1 Spiller topscoreren også i Haderslev i foråret? Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix Lirim Qamili har været den helt store profil for Sønderjyske i denne sæson. Han har scoret syv mål og leveret tre assists efter skiftet fra Hvidovre IF i sommer. Det gør ham til Sønderjyskes interne topscorer. Det har skabt interesse fra andre klubber, men de sønderjyske tilhængere kan bevare roen om at se den nordmakedonske landsholdsspiller i Haderslev i foråret også ifølge sportschefen. - Det forventer jeg bestemt, at de kan. Vi lavede en aftale med Lirim om, at vi kunne være med til at forløse det potentiale, han viste i Hvidovre, men at vi kunne lægge et nyt lag på, så han kunne udvikle sig som fodboldspiller og som menneske. - Jeg synes, at vi har set den udvikling, og den kan aflæses helt konkret i både de tal, som Lirim har leveret, og så har han en stor andel af nogle af de point, vi har sat ind på kontoen. Jeg synes, det vil være for tidligt, hvis Lirim skal væk i januar. Det vil jeg være enormt ked af, siger Casper Daather.

2 Arbejder på forlængelse med klubmand Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Denne sæsons førstevalg på højreback Andreas Oggesen har kontraktudløb til sommer, men står det til Casper Daather, fortsætter samarbejdet også på den anden side af sommerferien. - Vi synes, at Andreas Oggesen har gjort det rigtig godt både på og uden for banen. Vi hentede ham hjem fra Silkeborg som central midtbanespiller, og så har vi i en respektfuld dialog udviklet ham til at være en dygtig offensiv back. Han har virkelig været god i efteråret baseret på de tal, han har leveret. Så vi håber på at lave en aftale med Andreas, om at han skal tage en tørn mere i Sønderjyske, siger sportschefen. Andreas Oggesen har spillet i Sønderjyske af to omgange. Han vendte retur til Sønderjylland i 2023 fra Silkeborg og har spillet 110 kampe i alt for Sønderjyske. Klubben forlængede i sommer også kontrakterne med blandt andre Kristall Ingason, Sefer Emini og Maxime Soulas. Kontinuitet er også et nøgleord i Sønderjyskes sammensætning af truppen ifølge sportschefen. - Vi er ved at bygge et nyt fundament, som Sønderjyske Fodbold skal stå på. Der er det rigtig vigtigt, at de folk, som har været med i genrejsningen, også er med i projektet fremadrettet, siger Casper Daather og fortsætter. - Det er ikke sådan, at når man er inde i folden, så er man sikret de næste ti år. Vi har valgt at tilbyde forlængelser til de folk, som vi mener kan bringe noget til projektet og være med til at tage det næste skridt, siger han.