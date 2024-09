Sønderjyske jagter sæsonens første hjemmesejr

Klokken 14 søndag tager Sønderjyske mod Viborg FF på hjemmebanen i Haderslev, hvor det ikke endnu i sæsonen er lykkedes at hente en sejr.

Men netop den første hjemmesejr håber cheftræner i Sønderjyske, Thomas Nørgaard, på, at holdet kan hente, når de grønblusede fra Viborg gæster Sydbank Park.

- Med fire point i de sidste to kampe, så tyder det jo på, at det er et hold, der er ved at finde melodien. Vi har stor respekt for, at de har dygtige kantspillere, og at det altid er en opgave i sig selv at spille mod en spiller, der har den fysiske tilstedeværelse, som Anosike Ementa har, siger han og fortsætter:

- Men jeg vil sige det samme, som jeg sagde op til kampen mod Randers. Hvis det ikke er imod Viborg på hjemmebane, at vi har en forventning om, at vi blandt andet skal lykkes med at hente vores point, så har jeg svært ved at definere, hvornår det så er.