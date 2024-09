Sponsor tror, at der skal mere end en ny træner til at redde hans hjerteklub

Der skal bruges mange fængselsbetjente til Danmarks største fængsel i Sdr. Omme, og åbent hus var et tilløbsstykke. Fængselsforbundet er dog stadig bekymret.

Det er stadig en byggeplads, med ved udgangen af næste år skal Danmarks største fængsel i Sdr. Omme stå færdigt. Fængslet næsten fordobler kapaciteten, så der bliver plads til 422 fanger. Derfor bliver der brug for flere fængselsbetjente - nærmere betegnet 100 af slagsen - men det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft til landets fængsler. Derfor har Kriminalforsorgen sat flere tiltag i gang i Sdr. Omme.

I weekenden var der således åbent hus og ikke mindre end 741 folk troppede op. - Vi havde forventet 200-300 folk, så vi er begejstret. Der var mange naboer til fængslet, men også folk der var interesserede i jobbet som fængselsbetjent, siger Kenneth Haubro Andersen, der er chef for Koncern Rekruttering og Kompetencer i Kriminalforsorgen.

Åbent hus på Sdr. Omme Fængsels nye afdeling. Foto: Kriminalforsorgen

Ny pop-op skole til det udvidet fængsel Udover åbent hus-arrangementet åbner der 1. januar 2025 en ny pop op-skole i fængslet for at få uddannet flere medarbejdere. Åbent hus-arrangementet har allerede givet 2-3 nye elever til uddannelsen, og Kriminalforsorgen forventer, at der kommer 10-15 mere. Der er stadig langt op til 100, men Kenneth Haubro Andersen er fortrøstningsfuld.

- Vi laver en lokal markedsføringsindsats alle fire gange, der er optag til uddannelsen næste år, så jeg tror på, at det nok skal lykkes, siger han. Der bliver optaget nye elever på pop op-skolen til start i januar, april, august og oktober 2025. Det tager tre år at blive uddannet, men allerede efter 4,5 måned kan eleverne indgå i driften på fængslerne.

Fakta om Sdr. Omme Fængsel Sdr. Omme Fængsel er i dag et åbent fængsel med 222 pladser, men fra slutningen af 2025 kommer der 200 nye pladser i fængslet.

Det betyder, at der vil være 422 pladser, hvilket gør det til landets største fængsel.

De 200 nye pladser er fleksible pladser. Det vil sige, at de som udgangspunkt er lukkede fængselspladser, men også kan ombygges til arrestpladser eller anvendes som åbne fængselspladser, hvis der opstår et særligt behov.

Pladserne forventes at kunne tages i brug i slutningen af 2025.

Sdr. Omme Fængsel består i dag af cirka 28.000 kvadratmeter bygninger. Efter udvidelsen vil der være 47.000 kvadratmeter.

De nye arealer vil bestå af bygninger med fængselsceller samt tilhørende beskæftigelsesbygning med værksted og skole samt en købmand. Der skal også opføres en idrætshal samt et fælleshus til sociale formål. Kilde: Kriminalforsorgen Fold ud

Fængselsforbundet er bekymret Sdr. Omme Fængsel er lige nu et åbent fængsel på ca. 28.000 kvadratmeter, men med udvidelsen tilføjes en lukket afdeling på 19.000 kvadratmeter. Her bliver plads til 200 indsatte, der er idømt længere straffe. Det kræver derfor 100 nye fængselsbetjente, men siden 2012 er antallet af betjente faldet fra 2.646 til 1.875 – et fald på 771.

741 mennesker mødte op til arrangementet. Foto: Kriminalforsorgen

Formanden for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen er derfor bekymret for, om rekrutteringen til det udvidet fængsel kan lykkes. - Jeg tror, at der er potentiale i Sdr. Omme og oplandet, men der går ikke en nat, hvor jeg ikke vågner og er bekymret for personalesituationen i det her fag, så 100 er mange, siger han. Han ser dog med glæde på, at der mødte mange op til åbent hus-arrangementet, og at Kriminalforsorgen har udvist det, han kalder "rettidig omhu" i forhold til at finde nye medarbejdere til fængslet i Sdr. Omme.

Enhedschef Lisbeth Christensen fra Sdr. Omme Fængsel. Foto: Anne Sophie Lindinger

- Jeg er superglad for, at interessen har været stor. Det er godt tænkt at lave de her tiltag i forbindelse med udvidelsen af fængslet, siger Bo Yde Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet. Ingen bekymring i Sdr. Omme Med de nye tiltag er enhedschef Lisbeth Christensen fra Sdr. Omme Fængsel ikke bekymret for at finde 100 nye kollegaer, der vil trække i fængselsbetjentuniformen. - I Sdr. Omme plejer vi at få tingene til at lykkes, og man har oppefra sat nogle rigtig gode initiativer i gang. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det bærer frugt, siger hun.

Anne Therkelsen, institutionschef i Sdr. Omme Fængsel. Foto: Anne Sophie Lindinger