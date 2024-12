Stjerne på papiret – men ikke på banen: Tyrkisk håb smuttede efter tre måneder

Hamza Akman ophævede sin kontrakt med Sønderjyske kort tid efter ankomsten i august. Sportschefen fortæller, at hjemve var årsagen til mislykket ophold.

Hamza Akman blev den 1. august præsenteret som ny mand i Sønderjyske, og den 20-årige tyrkiske fodboldspiller opfyldte fra første dag flere kriterier for at være en superstjerne. Først og fremmest har Akman et enormt følgerkartotek med knap en kvart million følgere på Instagram. Dertil var han anfører for den tyrkiske storklub Galatasarays ungdomshold og havde fået debut for klubbens førstehold som 17-årig. Endelig er han søn af den tidligere stjernespiller i Istanbul-klubben, Ayhan Akman, der nu er Galatasarays fodbolddirektør. Men de sønderjyske fans fik knapt set ham på grønsværen, og den 1. november meddelte Sønderjyske ophævelsen af samarbejdet.

Sportschef Casper Daather fortæller årsagen bag ophævelsen med Hamza Akman.

TV SYD har forsøgt at komme i kontakt med Hamza Akman, men det er ikke lykkedes. Ifølge Sønderjyskes sportschef, Casper Daather, manglede den unge mand fra Istanbul tålmodighed for at slå igennem i dansk fodbold.

- Det tager tid at tilvænne sig, og det er noget, som fodboldspillere mangler eller glemmer, når de står i en given situation i en ny klub, et nyt land eller en ny liga, siger han. Tålmodighed var nøgleord fra start Klubben meddelte allerede fra første dag, at der ville gå tid, før Hamza Akman kom i spil til Superligaen. - Muligheden for at tage ham var der nu, så derfor vil vi rigtig gerne have ham ind nu og bygge på. Tålmodighed bliver et nøgleord, for det er ikke 'plug and play' fra dag ét. Der kommer til at gå måneder, før han får minutter i Superligaen, sagde Casper Daather den 1. august.

Hamza Akman i aktion i en intern træningskamp i oktober Foto: Patrick Echers, Sønderjyske Fodbold

Den plan købte Hamza Akman også ind på ifølge sportschefen, og han deltog også i sociale aktiviteter med truppen i begyndelsen. Rykket fra Istanbul til Haderslev blev alligevel for omfattende, da den sparsomme spilletid punkterede spillerens tro på, at det kunne blive en succes.

Debuten og eneste aktion i Sønderjyske-trøjen kom i en pokalkamp mod Solrød i september. Han var oftest henvist til tilskuerpladserne på tribunen på kampdage og blev kun to gange indlemmet i kamptruppen og fik dermed en plads på bænken i en pokalkamp mod Ishøj og i en superligakamp mod FC Nordsjælland. - Jeg tror, at Hamza måske havde sit eget billede af, hvor nemt det ville være at spille Superliga for ham. Det forsøgte vi at nuancere og forklare for ham, men afsavnet af familien og den hjemlige tryghed kom til at fylde mere end tålmodigheden og ambitionen om at slå igennem i Sønderjyske og den danske Superliga, siger Casper Daather.

Casper Daather er sportschef i Sønderjyske Fodbold. Foto: Daniel Just Schram, Tv Syd