VB-profil er ikke bekymret over etmåls-forbandelse

Opfordringen kommer, efter at livreddere flere steder i landet havde travlt i weekenden, hvor det varme sommervejr trak mange mennesker til strandene.

- Vi kigger ind i en periode med vind, der kommer relativt kraftigt for årstiden fra alle mulige hjørner, og derfor skal vi have råbt vagt i gevær, siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Kan skabe revlehuller

Fralandsvind er en betegnelse for vind, der blæser fra land og ud over havet. Pålandsvind er et udtryk for vind, som blæser fra havet og ind over land.

- Pålandsvind er der, hvor man oplever, at der kommer liv i vandet og større bølger. Det øger strømmen i vandet, og det kan man blive fanget i - de her såkaldte revlehuller. De er globalt set den største årsag til, at folk omkommer i vand, lyder det fra Anders Myrhøj.

Han tilføjer, at TrygFondens kystlivreddere anviser til områder på stranden, hvor der ikke er aktive revlehuller. Derfor er det en god idé at søge ned til de områder, hvor der er livreddere, hvis man vil i vandet, siger Anders Myrhøj.

Travl weekend - uden livredninger

Ifølge Anders Myrhøj var der ingen livstruende situationer ved de sydjyske strande. Men især på Lakolk Strand - som er en af Nordeuropas største strande - skabte sommervejret stor travlhed hos livredderne, som blandt andet måtte hjælpe med at bringe børn og forældre sammen.

I løbet af uge 29 har livredderne blandt andet haft travlt med at bringe børn i baderinge i land og behandle badegæster for skader.

De seneste uger har livredderne på landsplan været i vandet flere end 600 gange for at advare folk, når de så farlig adfærd på vandet.

TrygFondens kystlivreddere til stede på 34 strande og havnebade rundt omkring i landet.