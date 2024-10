VB-træner går efter det maksimale mod tophold - ekspert tror ikke på overraskelsen

Holdene mødtes også for tre uger siden i rumænerens debut, som endte 2-1 til københavnerne efter et sejrsmål i slutfasen.

- Jeg kan ikke fortælle dig, hvordan vi vil gribe kampen an. Vi vil dog forsøge at tage det maksimale med fra kampen i form af point, siger Mihai Teja.

Mihai Teja har været Vejles cheftræner i knap en måned, men allerede fredag skal han for første gang møde et hold for anden gang.

Dermed er FC København nok det modstanderhold, Mihai Teja kender bedst.

- Det bliver ikke nemt, for det er et godt hold. Jeg synes dog, at vi efter endnu en uge sammen har taget flere skridt frem, og jeg har haft mulighed for at gøre spillerne klogere på min måde at spille fodbold på, og jeg håber, vi kan spille en god kamp på fredag, siger han.

Vejle har travlt med at kravle over nedrykningsstregen efter sæsonens dårlige start med blot et enkelt point i 11 kampe.