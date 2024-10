Vejle-anfører hæfter sig ved én ting efter nederlag

Af Ole Møller Udgivet 19. okt

Trods stor politisk bevågenhed står 60 sommerhusejere i Diernæs fortsat uden erstatning efter den historiske stormflod i oktober sidste år.

Det nystøbte betongulv er netop blevet tørt. Nu er arbejdet med at montere gipsplader i alle rum gået i gang, og der venter stadig rigtig mange timers arbejde for Kurt Dittmann her i sommerhuset i Diernæs Strandby. - Vi har jo ikke noget valg, hvis det ikke bare skal stå og forfalde fuldstændig, siger Kurt Dittmann. Den pensionerede Falckredder har valgt at klare det meste af arbejdet selv med hjælp fra familie og venner. Og der er kun én til at betale. Og det er Kurt Dittmann. - Jeg har regnet på det, og i håndværkertimer vil det løbe op i mellem 600.000 og 800.000 kroner at få det renoveret. - Derfor må vi nu bruge vores opsparing, og konen har valgt at udsætte sin pension, forklarer Kurt Dittmann.

Foreløbig har Kurt Dittmann brugt et par måneder på sommerhuset. Foto: Ole Møller, TV SYD

Føler sig dårlig behandlet Kurt Dittmann er en af de 60 sommerhusejere i området, der blev hårdt ramt, da en kraftig storm 20. oktober sidste år ramte den sydøstlige del af Jylland.

Men fordi Naturskaderådet har afgjort, at sommerhusene er placeret foran et dige, kan de ikke få erstatning for skaderne. - Det afslag er ikke retfærdigt, og vi forstår det ikke, siger Kurt Dittmann.

Det er sommerhusene, der ligger nærmest vandet og foran den røde streg, der ikke har fået erstatning.

Politikere strømmede til Diernæs Sommerhusejernes situation skabte i månederne efter stormen stor opmærksomhed. Adskillige folketingspolitikere og en enkelt minister har besøgt Diernæs og vist interesse for deres sag. Men her et år efter at vandet ødelagde sommerhusene er intet ændret. - Jeg har personligt været to gange på Christiansborg, og selvom flere politikere sagde, at de nok skulle hjælpe os, er der intet sket, fortæller Verner Christiansen, der er formand for Diernæs Strandby Grundejerforening. Flere af sommerhusejerne har derfor været nødsaget til at sælge. Men da huset er ødelagt af vandet, har de kun fået grundprisen, og får derfor et stort økonomisk tab.

Henrik Frandsen (th) fra Moderaterne besøgte Diernæs 29. januar 2024. Foto: Natascha Andreasen

Klar til en retssag Sommerhusejerne har dog fortsat ikke tænkt sig at give op. De har hyret et advokatfirma og er klar til at gå i retten med deres sag. - Vi har stadig forventninger til, at vi kan ruske op i noget, og at lovgivningen er blevet behandlet fuldstændig forkert. Men det er kun politikerne, der kan hjælpe os nu, siger Verner Christiansen. Samtidig har sommerhusejerne også stiftet deres eget digelag, fordi de gerne vil have bygget et dige foran alle sommerhuse. - Vi er godt i gang og forventer, at have en plan klar indenfor nogle uger, som vi vil præsentere for Haderslev Kommune, fortæller Verner Christiansen.

Nogle af sommerhusejerne i Diernæs bygger nu et nyt sommerhus på deres grund. Denne gang er det hævet. Foto: Ole Møller, TV SYD