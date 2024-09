Vejle bekræfter muligt sagsanlæg mod udenlandsk klub

Men en slange har sneget sig ind i paradis. I kommunens forsøg på at lande næste års budget, er byens børnehave Bakskuld foreslået lukket. Det vil i givet fald betyde en besparelse på lige lidt over en million kroner om året.

Idyllen er ikke til at tage fejl af i Sønderho - på sydspidsen af vadehavsøen Fanø. Byens 350 indbyggere nyder godt af naturen, og faktisk behøver de ikke forlade stedet for at handle eller få børnene passet. Byen er nemlig forsynet med både brugs og daginstitution.

- Men det lyste ud af øen, hvor godt et sted, det var for børn at vokse op. Små huse, små gader, søde mennesker i den store natur, samt musikken. Kort sagt: tryghed og identitet, fortæller hun.

Marie-Louise Exner var for 20 år siden en af tre ildsjæle bag Bakskuld. Hun flyttede midlertidigt til øen, fordi hendes mand havde fået arbejde på kroen i et år.

Hun er oprindeligt fra Thy, og den lille perle, hun kalder Fanø, fik pludselig tag i hende og familien. De besluttede sig for at blive boende og tog selv ansvaret for at få en god hverdag til at fungere.

- Jeg syntes dengang, at det var skørt, at vi skulle køre 14 kilometer til Nordby for pasning. Vi manglede en børnehave og flere børn i Sønderho og tænkte, at den gamle skole, der stod tom, kunne bruges, siger hun.

I begyndelsen var der seks børn i institutionen. Siden har børnetallet ifølge Marie-Louise Exner været oppe på næsten 20 børn. I dag er der 11 børn i Bakskuld.

Tror på en løsning

I dag er Marie-Louise Exner ikke længere direkte involveret i børnehaven. Trods den uvisse situation for Sønderho, har hun dog tillid til, at politikerne også er opmærksomme på, at lukning af Bakskuld er lig med lukning for tilflytning.

- Jeg har mine bange anelser men håber alligevel på, at nogen kommer os til undsætning. Jeg håber på, at nogen indser, at det her er helt forkert og kommer med en pose penge, siger hun.