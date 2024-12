Vejle dropper sag mod udenlandsk klub, der trak sig fra handel

Bostedet Odinsgaard er blevet en selvejende institution. Susanne Lücke, der er pårørende til beboeren Clara glæder sig til at komme videre efter de mange dårlige sager, der har fyldt meget det seneste års tid.

1. december markerede begyndelsen på en ny tid på bostedet Odinsgaard i Vojens. Bostedet for voksne med handicap var i vælten efter, at en TV 2 dokumentar tilbage i november 2023 afslørede, at der skete omsorgssvigt af beboerne.

Nu er bostedet blevet selvejende, hvilket betyder, at man nu skal i gang med et helt nyt kapitel på bostedet. Noget som Susanne Lücke, der er pårørende til den 22-årige beboer Clara, glæder sig over. - Det er fedt, at vi er kommet så langt. Nu er der slået en streg i sandet, og nu arbejder man fremad. Der er kommet nye mennesker omkring stedet - en bestyrelse, som sætter retningen, og som jeg har indtryk af er engagerede i det, siger hun.

Begivenheden blev markeret ved et event på bostedet søndag 1. december, hvor der ud over taler fra formanden for social- og handicapudvalget i Haderslev Kommune, Lene Bitsch Bierbaum (V) og Anders Fløjborg, der er bestyrelsesformand for Den Selvejende Institution Odinsgaard, blev plantet et træ. - Vi var med til at tænde juletræet og plante magnolietræet, som et symbol på. at nu starter vi på noget friskt, siger Susanne Lücke. Hårdt arbejde Ved julemånedens begyndelse overgik bostedet fra at høre under Haderslev Kommune til at være selvejende. Skiftet er foregået som en virksomhedsoverdragelse. Det vil sige, at alle medarbejdere blevet overdraget med de vilkår, som de havde før. I øjeblikket er man i gang med at ansætte en ny bostedsleder, mens en administrativ medarbejder netop har haft første arbejdsdag.

Selvom man endnu ikke er helt på plads med organisationen, så glæder bestyrelsesformand Anders Fløjborg sig over, at man nu er kommet i gang. - Nu er alt det hårde arbejde med møder, dialoger og forhandlinger overstået. I går blev det til virkelighed. Det har jeg også glædet mig meget til, fortæller han. Bedre dialog med pårørende Fokus for den nye bestyrelse bliver, ifølge Anders Fløjborg, samarbejdet med de pårørende og at udvikle personalets faglige kompetencer. - Vi vil sikre, at beboerne får den pleje og omsorg, som de er tildelt. Et andet fokusområde bliver også de pårørende. Vi vil fokusere på at få skabt en mere hensigtsmæssig dialog med de pårørende, siger han.

Den selvejende institution Odinsgaard Odinsgaard består af 31 lejligheder, som er fordelt på syv huse, der har fællesområde og fire til seks lejligheder i hver. Alle lejligheder er toværelses med store badeværelser, og alt er indrettet, så der er mulighed for hjælpemidler. Derudover har man en selvstændig bolig til en beboer. Den selvejende institution Odinsgaard blev ifølge bestyrelsesformand Anders Fløjborg etableret, efter at Odinsgaard som kommunalt bosted gennem mange år havde været kriseramt. Fold ud

Derudover vil man også have lavet et fast vikarkorps, så beboerne på Odinsgaard bliver mødt af færre fremmede ansigter og flere genkendelige ansigter. Skabe ny historie 1. oktober skulle Den selvejende institution Odinsgaard have overtaget tøjlerne på bostedet. Det blev dog imidlertid sat på pause, da Ankestyrelsen var ved at behandle to klagesager. Dengang var Susanne Lücke bekymret for, om det kunne få betydning for de ansatte og at flere af dem ville søge andetstedshen på grund af usikkerheden.