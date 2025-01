Nedrykningstruede Vejle fyrer sportschefen

Her meldte regeringen ud, at et gigantisk brintrør skal lægges fra Esbjerg til Vejen og videre ned til Flensborg. Brintrøret skal stå klar i 2030, men modsat tidligere planer går røret ikke via Fredericia.

- Vi er desværre sat ud på et sidespor i Fredericia, hvor vi har investeret en halv milliard i et elektrolyseanlæg, som snart står klar. Vi har taget en risiko og gjort dyrekøbte erfaringer. Men ministeren siger også, at røret til Fredericia er udskudt, men ikke aflyst. Så vi holder vejret, mens vi venter på, at Fredericia forhåbentlig kobles på. Der må helst ikke gå et år med usikkerhed, siger Jacob Krogsgaard, som er administrerende direktør for Everfuel A/S.

- Det er godt, at den danske stat nu tager et ansvar for, at vi får transporteret brint på tværs af Europa. Og vi har et projekt i Vejen, som ligger fortrinligt, og som vi kan gøre klar til 2030. Men hvis brint skal kunne betale sig, så skal man op i en større skala, hvor tilstrækkeligt mange betaler for brint. Derfor er det et skrøbeligt fundament, ministeren har præsenteret i dag, siger Jacob Krogsgaard.

Skuffede men håbefulde

Også hos Crossbridge Energy spærrede man øjnene op, da energiminister Lars Aagaard præsenterede nyheden.

- Vi er skuffede over, at der ikke er besluttet en investering for det samlede stykke, så vi havde sikkerhed. Men vi forstår det som en opdeling i faser, så man sikrer fremdrift for brintrøret. Og vi er glade for, at ministeren også talte om stykket til Fredericia. Vi har behov for hurtig afklaring i forhold til investeringer, der allerede er foretaget og skal foretages, og vi er selvfølgelig klar til dialog, siger Torben Øllegaard Sørensen, som er pressechef hos Crossbridge Energy.

Han bider også mærke i, at ministeren talte om at sikre uafhængighed af udenlandsk energi.

- Netop den forsyningssikkerhed leverer vi allerede i dag, og det har vi i øvrigt gjort i mange år, siger Torben Øllegaard Sørensen.