Vejles EM-målmand ser frem til ny svær opgave

Under EM-slutrunden i Tyskland stod han klart i skyggen af Atletico Madrid-stjernen Jan Oblak, men hos Vejle Boldklub er Igor Vekic førstevalget mellem stængerne.

Den slovenske målmand stod en flot kamp senest mod FC Nordsjælland, som blev belønnet med en plads på rundens hold.

Fredag skal han også forberede sig på en hård dag i målet, når Vejle møder FC Midtjylland på MCH Arena.

- Det forventer jeg at få, og det ser jeg også frem til. Det bliver en udfordring for mig, men både holdet og jeg glæder os til at spille kampen, siger Igor Vekic.

Belønning efter et år på bænken

Sloveneren stod i sidste sæson bag engelske Nathan Trott i målmandshierarkiet. Længe stod det dog klart, at Trott, som var lejet i West Ham, ikke ville være i Vejle denne sæson, som nu tørner ud for FC København.