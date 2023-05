10.000 hjorte påkøres hver år - maj måned er den værste

- Der er generelt mange hjorte, som kommer galt afsted i trafikken, men særligt i maj måned stiger antallet af henvendelser. Vi kan ikke ændre på hjortenes adfærd, men til gengæld kan vi prøve at guide bilisterne til at undgå ulykkerne, siger Peter Gravlund, biolog hos Dyrenes Beskyttelse.



- Det er voldsomt at påkøre et vildt dyr i trafikken, og det kan have alvorlige konsekvenser for både dyr og mennesker. Hvis dyret ikke omkommer i ulykken, kan det risikere at lide i lang tid som følge af sine skader.