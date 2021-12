1.033 bilister taget for spritkørsel

1.033.

Så mange bilister er det seneste år blevet snuppet med for høj en promille i blodet, mens de har siddet bag rattet i en bil i TV SYDs sendeområde.



Det viser tal fra Rådet for Sikker Trafik.

- Det er bekymrende, at så mange tager chancen og kører efter at have drukket alkohol. Når man ikke ved, om promillen er for høj, så bør man slet ikke køre bil, for man risikerer at køre med for meget alkohol i blodet, og det kan have store, menneskelige konsekvenser, siger Michelle Laviolette, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.



En landsdækkende spritkampagne fra Rådet for Sikker Trafik samt politiets spritkontroller skal minde alle om, at man bør lade bilen stå, når man har promiller i blodet.

Et budskab som en del bilister ud fra tallene at bedømme stadig har brug for at høre.