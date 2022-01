11-årig Mikkel vil slå sin egen rekord med pant

En dag over aftensmaden sagde Mikkel til sin mor, at han gerne vil hjælpe nødlidende børn ved at samle penge ind. Siden da har Mikkel Madsen og hans familie været flere gange på tv for at fortælle om indsamlingen.



Det har betydet, at flere firmaer er begyndt at samle pant ind for at donere til Mikkel. En af dem er folkene bag Kvalitets Markiser i Rødekro. De donerede også sidste år, og de spurgte derfor Mikkel, om han også samlede ind i år. Derfor har firmaet samlet alle dets pantflasker ind i 2021, for at kunne overrække dem til Mikkel.

Nina Gerschefski, der er medejer af firmaet, fortæller, at de er rigtig glade for at hjælpe Mikkel og indsamlingen.

- Det bliver til nogle poser om året, da vi bruger vand og sodavand til kunder og ansatte. Jeg blev opmærksom på Mikkel sidste år, hvor han samlede ind. Vi havde så mange sække liggende, så de kunne da lige så godt gå til et godt formål og en ung gut, der har et stort hjerte, siger hun.

Der er også mange andre danskere, som hjælper Mikkel og indsamlingen. Den store opbakning er også noget, som familien bliver rørt over.

- Det er meget rørende, at Mikkel kan ramme så mange mennesker. Han er jo gået direkte ind i danskernes hjerter, siden han får folk til at hjælpe med at støtte ham. Det synes jeg er meget rørende, siger Mikkels mor, Maja Madsen.