11 nye kameraer til politiet: Her skal de være

50 nye kameraer på vej i landets politikredse. 11 af dem skal hænge i Syd- og Sønderjylland. Formålet med kameraerne er, ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S), at forebygge og medvirke til efterforskning af kriminalitet.

De 11 kameraer, som Syd- og Sønderjylland er tildelt, skal hænge i Esbjerg.

- De skal hænge i Skolegade og på Torvet, fortæller Henrik Thrane Jensen, der er vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kameraerne er endnu ikke sat op, men når de kommer op at hænge, bliver det med tydelig skiltning, så alle kan se, hvor de er.

- Det er meningen, at kameraerne skal virke forebyggende og være tryghedsskabende, det er deres primære opgave, siger Henrik Thrane Jensen.

- Men vi bruger dem også, når vi skal efterforske anmeldelser om vold eller kriminalitet begået i Skolegade og på Torvet, som er byens store gå-i-byen-områder, siger Henrik Thrane Jensen.

Kameraerne er blevet fordelt af Rigspolitiet på baggrund af kredsenes egne politifaglige vurderinger. Det betyder, at de kommer til at hænge på steder, hvor der på grund af kriminalitet eller utryghedsskabende adfærd er et særligt behov.

Flere kameraer på vej

Rigspolitiet er gået i gang med fordelingen af de næste 100 kameraer, som skal sættes op i 2021.

De fleste politikredse råder allerede over en række ”tryghedsskabende kameraer”, som blev tildelt som del af finansloven 2018 og 2019.