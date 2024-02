125 millioner kroner i ny stormflodspulje

Det skriver Miljøministeriet i pressemeddelelse.



Puljen åbner i løbet af foråret, og midlerne i puljen vil blive tildelt i forhold til kommunernes udgifter.

Kommunerne kan maksimalt få dækket 25 procent af deres udgifter. Ifølge Miljøministeriet forventes det, at kommunerne får svar på deres ansøgninger inden sommerferien.



- Det var ekstreme tilstande, vi så i oktober (2023 red.). Naturskaderådet erklærede stormflod i 27 kommuner. Bygninger, huse og veje blev skyllet væk, og de ramte kommuner har en stor opgave foran sig med genopbygning. Nu giver vi de hårdest ramte kommuner en økonomisk håndsrækning, siger miljøminister Magnus Heunicke, (Soc.dem.).



Der blev samtidig indgået aftale om at give lånemulighed til at optage lån til udbedring af skaderne efter stormfloden. Det giver de hårdest ramte kommuner mulighed for at gennemføre genopretningsprojekter for i alt op til 500 millioner kroner i 2024.