Fredericia Havn får otte millioner kroner, Vejle Havn får fem millioner kroner og Aabenraa Havn får 600.000 kroner.

Det skriver Trafikministeriet mandag.

I Fredericia skal pengene gå til et landstrømsanlæg, så skibene kan få strøm fra land i stedet for at ligge i tomgang. I Vejle skal pengene går til at bygge et nyt jernbanespor.

I Aabenraa skal fenderne på Kaj 8 forbedres.