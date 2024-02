140 ton plastik fra skruelåg skal genanvendes

Det skriver Dansk Retursystem i en pressemeddelelse.

I dag lægger danskerne 93 procent af pant-plastflaskerne ind i flaskeautomaterne. Ud af dem er der ni ud af ti flasker, hvor låget kommer med retur. Med lovkravet om fastgjorte låg er målet, at det skal stige til ti ud af ti flasker. – til gavn for både naturen og klimaet.



Ved at lade de fastgjorte låg sidde og aflevere flaskerne i flaskeautomaten, kan forbrugerne være med til at sikre, at yderligere op mod 70 millioner plastiklåg bliver genanvendt. Det svarer til cirka 140 ton plast.

Det er et EU-direktiv, som træder i kraft 3. juli 2024, som sikrer at plastflasker og kartoner fremover har plastiklåg, der sidder fastgjort, samtidig med at låget kan skrues af og på.