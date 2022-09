15 rektorer afviser kendskab til krænkelser af 1.g'er, men sag fra gymnasium spøger

Og på Fredericia Gymnasium er eleverne ved fællessamling blevet bedt om at være opmærksomme, tænke sig om og at passe på med at dele ting over de sociale medier.

På Alssundgymnasiet Sønderborg har Jeppe Kragelund også henvendt sig til eleverne.



- Jeg har talt med dem om, hvor hurtigt fællesskaber kan blive ødelagt, og det blev taget godt imod. Vi har et fællesskab, som vi skal værne om. I uge seks havde vi tema om sex, og hvordan vi respekterer hinanden. Det har vi gjort på forkant. Men det kan ske alligevel, og så gælder det om at sætte ind på det og få det løst, siger rektor Jeppe Kragelund.