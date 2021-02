150 bilister blev standset med mobilen i hånden

- Kampagnen har været tilrettelagt forskelligt af de enkelte kredse, alt efter hvad der har været særligt brug for at have fokus på lokalt, fortæller Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Bøder på vej

I de to sydjyske politikredse er der i alt sigtet knap 2.500 bilister i uge fire.

- Vi skal kunne færdes sikkert i trafikken, og vi skal alle sammen føle os trygge, når vi bevæger os fra A til B. Men hver eneste dag hører vi desværre om uheld i trafikken - uheld der måske kunne være undgået, hvis vi havde været opmærksomme, haft fokus på at færdes i trafikken og løftet foden en anelse fra speederen, siger Christian Berthelsen og fortsætter:

- Hver ulykke er én for meget, men overholder vi færdselsreglerne og færdes med respekt og omtanke for hinanden, så kan vi nedsætte risikoen for uheld betragteligt.