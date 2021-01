1.500 værnepligtige begynder til februar: - Vi skal holde os operativt kørende

Forsvaret er blevet kritiseret for ikke at tage covid-19 pandemien alvorligt blandt andet af elever på Hærens Sergentskole i Varde i online mediet Olfi . Ifølge dem skulle elever opholde sig i alt for store grupper på kasernen i 12-mandssovesale og spiser sammen i store grupper i cafeteriet .

Forsvaret er vendt tilbage med et svar på kritikken og siger, at de på baggrund af den nuværende udvikling i covid-19-pandemien ønsker at reducere alle ikke nødvendige aktiviteter, der ikke er operativt nødvendige.

- Vi tager covid-19 meget alvorlig, og vi har i dag overvejet, om vi skulle udskyde de nye værnepligtiges start her den 1. februar til senere på grund af smittespredningen, men vi har besluttet ikke at udsætte deres værnepligt. Der er brug for dem både i søværnet, i flyvevåbnet og som soldater, siger oberst i forsvarskommandoen, Susanne Lund, til TV SYD og fortsætter:

Uddannelse af soldater nødvendigt

- Forsvaret er nødt til løbende uddanne og øve soldaters færdigheder, så vi hele tiden har folk til de kritiske opgaver og beredskaber. Ellers kommer vi hurtig til ikke at kunne løfte vores operative opgaver – internationalt, som nationalt - siger hun.

Susanne Lund forklarer også, at man vil klare opgaver med hjemsendelse og fjernundervisning, hvor det er muligt, og den fysiske tilstedeværelse kun sker, når det er nødvendigt:

- Lige nu overvejer vi at inddele de værnepligtige i endnu mindre klynger, og vi ser også på, hvordan de skal forholde sig ved ud- og hjemtransport til kasernerne. Desuden lever de i små 'bobler', og det er ikke meningen, de skal se andre end dem, de er i delinger med på kasernerne, siger hun.