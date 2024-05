1,6 millioner skal have fornyet det blå sygesikringskort

Det skriver ATP i en pressemeddelelse.



1,6 millioner EU-sygesikringskort udløber i 2024, og langt de fleste udløber inden sommerferien.

- Leveringstiden på det Blå EU-sygesikringskort er to til tre uger. Så har man aktuelle rejseplaner, er det en god ide at bestille kort til hele familien i god tid inden sommerferien, fortæller Kristine Stenhuus, der er koncerndirektør i Udbetaling Danmark.

Det er muligt at bestille det blå sygesikringskort både før og efter udløbsdatoen, og derfor behøver man ikke at haste med at bestille et nyt kort, hvis man ikke skal på udlandsrejse til sommer. Sådan lyder det fra ATP.