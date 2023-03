17 husstande forventes at tilbagebetale varmecheck

Varmechecken på 6000 kroner blev uddelt i august til godt 411.000 husstande for at hjælpe dem igennem energikrisen. Dermed blev i alt 2,5 milliarder kroner udbetalt af den daværende socialdemokratiske regering.

Siden har Energistyrelsen vurderet, at op mod 10.600 husstande fejlagtigt fik den udbetalt, fordi der var forældede eller forkerte oplysninger i BBR-registret.

Den frivillige ordning med at tilbagebetale varmechecken under betydelig usikkerhed ventes at indbringe staten 100.000 kroner. Det svarer til, at 17 husstande betaler deres varmecheck på 6000 kroner tilbage.