180 kroner per husstand: I syd er vi mere vilde med fyrværkeri end gennemsnittet

I Østjylland, hvor TV SYD dækker Horsens og Hedensted Kommuner, er gennemsnittet 140 kroner per husstand.

Det er dog vestjyderne, der ifølge analysen, kommer til at hive flest pengesedler - eller kortet flest gange op af lommen - for at få fyrværkeri med hjem. Den gennemsnitlige husstand i Vestjylland forventes at handle for 250 kroner.