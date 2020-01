188.700 søgninger på to år: Ingen tvivl om sønderjydernes favoritkage

Fra 2017 til 2019 var den meste besøgte opskrift på Karolines Køkkens opskriftsside banankagen. Den blev besøgt af knap 189.000 sønderjyder, viser nye tal fra Arla.

Generelt viser tallene, at sønderjyderne søger mere på kage end på mad, når de leder efter opskrifter.

- På trods af at danskerne elsker at se amatørbagere på tv udfordre sig selv med avancerede bageteknikker som isomalt og marcipanovertræk, er det fortsat en klassiker som banankagen, der er danskernes favorit,” siger Tove Færch, leder af Karolines Køkken gennem 26 år.

En simpel klassiker

Tove Færch forklarer, at sønderjydernes begejstring for banankage blandt andet kan skyldes kagens simple opskrift:

- Jeg tror, at den primære årsag til, at vi vender tilbage til den klassiske kageopskrift, er, at vi sjældent har tid til at stå flere timer i køkkenet, når vi har inviteret gæster over til eftermiddagskaffe.

Sønderjydernes top-tre: 1. Banankage: 188.734 unikke visninger på arla.dk 2. Nem chokoladekage i bradepande: 123.412 unikke visninger på arla.dk 3. Drømmekage fra Brovst: 108.248 unikke visninger på arla.dk

Opskrifter fra barndommen

Det er dog ikke kun de mange besøg på banankageopskriften, der afslører, at sønderjyderne foretrækker traditionelle kageopskrifter. Det kommer også til udtryk i de næste kager på listen.

For udover at søge på banankage, har mere end 123.000 sønderjyder nemlig besøgt opskriften på en nem chokoladekage, mens hele 108.248 sønderjyder har besøgt drømmekagen fra Brovst.

- De klassiske kager som chokoladekage, gulerodskage og drømmekage er opskrifter, vi tager med os fra barndommen, og som minder os om mors bagekunst. Derfor er det opskrifter, vi bliver ved med at holde fast i, siger Tove Færch.